El peregrino de Puerto Plata y una reflexión desde la fe

P. ROBERT A. BRISMAN P.

El pensamiento de Dios ronda la mente del hom­bre desde tiem­po inmemorial. Esto aparece en todos los lu­gares y en todos los tiempos, hasta en las civilizaciones más arcaicas y aisladas de las que se ha tenido conocimien­to. El hombre, aunque mu­chos no quieran reconocerlo, siempre ha tenido una sed de infinito. No hay ningún pue­blo ni período de la humani­dad sin religión. Es algo que ha acompañado al hombre desde siempre, como la som­bra sigue al cuerpo. El hom­bre busca respuesta a los grandes enigmas de la con­dición humana, que ayer co­mo hoy se presentan ineludi­blemente en lo más profundo de su corazón: el sentido y el fin de nuestra vida, el bien y el mal, el origen y el fin del do­lor, el sentido del sufrimiento, el camino para conseguir la verdadera felicidad, la muer­te, el juicio, etc. Decía Aristó­teles que, si la religión es una constante en la historia de los pueblos, ha de ser porque pertenece a la misma esencia del hombre.

El papa san Pablo VI dijo: “La religiosidad popular pue­de producir mucho bien”; y san Juan Pablo II, en su men­saje dirigido a la plenaria de la Congregación para el Cul­to Divino y la Disciplina de los Sacramentos, del 21 de septiembre del 2001, dijo: “El pueblo de Dios necesi­ta ver, en los sacerdotes y en los diáconos, un comporta­miento lleno de reverencia y de dignidad, que sea capaz de ayudarles a penetrar las co­sas invisibles, incluso sin tan­tas palabras y explicaciones” (n.3); y también: “La religio­sidad popular, que se expre­sa de formas diversas y dife­renciadas, tiene como fuente, cuando es genuina, la fe y de­be ser, por lo tanto, apreciada y favorecida. En sus manifes­taciones más auténticas… fa­vorece la fe del pueblo, que la considera como propia y na­tural expresión religiosa, pre­dispone a la celebración de los sagrados misterios” (n 4).

Con lo anterior dicho, lo que queremos decir es que, lo sucedido en Puerto Plata el pasado domingo 26 de abril con la presencia de “el pere­grino” y la multitud de gente que se aglomeró en torno a él, siguiéndolo en una muestra, - si se quiere -, de apoyo y ma­nifestación religiosa, no la po­demos ver únicamente desde el aspecto meramente socio­político y de salud, sino que es conveniente verlo desde el punto de vista religioso. Ese acto fue una manifestación de lo que es o se ha llamado religiosidad popular.

Tengamos en claro lo si­guiente. Al usar esta expre­sión, estamos uniendo dos términos: “religiosidad” y “popular”. La religiosidad equivale a la práctica y esme­ro en cumplir las obligacio­nes religiosas. Y la religión, como virtud, mueve a dar a Dios el culto debido. Lo “po­pular” es lo relativo al pueblo, lo que viene de la gente co­mún. No se trata de “esto o lo otro”, sino de “esto y lo otro”. En la historia de la espirituali­dad cristiana se constata que grandes movimientos de re­novación han ido unidos a la promoción de la piedad del pueblo. Según el Cardenal argentino Eduardo Francis­co Pironio, hay una relación estrecha entre religiosidad popular e inculturación. La religiosidad popular es la ma­nera en que el cristianismo se encarna en las diversas cultu­ras y estados étnicos, y es vivi­do y se manifiesta en el pue­blo. Ahora, la gran tentación de la religiosidad popular es la superstición, aunque no necesariamente ha de caer en ella. El pueblo necesita expre­sar su fe, de forma intuitiva y simbólica, imaginativa y mís­tica, festiva y comunitaria. Sin olvidar la necesidad de la pe­nitencia y la conversión.

Mucha gente en sus co­mentarios de lo sucedido con este peregrino en Puer­to Plata tildó el hecho como una muestra de la ignoran­cia del pueblo, de la gente, de un país que le falta mu­cho por recorrer en el cami­no de la educación; y otros calificativos más. Se da a entender con esto como que, la persona que tiene al­guna creencia en un ser di­vino, llámele como le llame (Dios, Jesucristo, Jehová, Yahvé, Buda, Alá, Nirva­na…), es nada más que un ignorante; tener una fe en lo trascendente, para mu­chos es signo de ignorancia, atraso, brutalidad. Vivimos en una cultura que, a me­nudo, caricaturiza la fe co­mo algo que no pasa de ser mera credulidad, intoleran­cia y superstición. La fe cris­tiana confía totalmente en la recta razón, mediante la cual se puede llegar al co­nocimiento de Dios. Para el creyente, la razón es inse­parable de la fe y ha de ser respetada como un don di­vino que es. Se podrá aducir que lo sucedido en Puerto Plata fue un acto de impru­dencia, debido a la situa­ción de confinamiento que, por causa de la pandemia del coronavirus estamos vi­viendo.