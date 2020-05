La gloria del capitán

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

El gobierno está dedicado a combatir el coronavirus y sus diversos efectos, aun cuando los resultados no se correspon­dan con dicho empeño.

No hace más, pero tampoco menos que sus iguales del mundo. Incluso podría superar en transparencia, pues difícilmente haya otro minis­tro que haga diariamente lo que el dominicano.

La labor de cuenta muertos.

Ese informe día a día está correcto, aunque un ex­perto en comunicación aconsejaría un boletín distri­buido o leído a la prensa, y no la comparecencia del funcionario.

Como hasta la belleza cansa, o se cansa el titular de Salud, o los periodistas, o la población. Mucho más que la enumeración no es alentadora. O el tra­tamiento.

Parece anécdota, provoca curiosidad, que lo que reporta como avance, mejoría, en la reseña es un da­to de preocupación.

Serrat diría que no es lo mismo quien anda que quien camina. Cosas veredes, pero a la dominica­na. Cuando el problema no es por lo revés, lo es por lo derecho.

El gobierno no llena las expectativas, es lo que se considera en los mentideros políticos, porque libra su lucha solo, sin el concurso de los demás sectores.

Se le pide que convoque sobre todo al liderazgo político para discutir un plan que de al traste con la pandemia o con la crisis social, política y económica que podría desencadenarse, apenas superada la si­tuación sanitaria.

A pesar de los frecuentes llamados, el gobierno no se entera y no responde que sí, pero tampoco que no, dejando un poco en la estacada a Perico.

Por eso mismo: por Perico.

¿ A qué la renuencia del presidente a juntarse con sus pares de la política, afectando en cierto modo la estrategia de sus oponentes ? ¿ Por qué estos insisten en ese encuentro, conociendo el ánimo desganado del mandatario ?

El trote del caballo permite apreciar las habilida­des del jinete, y es fácil advertir que Danilo Medina no va compartir riesgo, pero tampoco gloria.

Debe jugársela, y se la va a jugar, como jefe de cir­cunstancia, y los demás que arreen que el trecho es corto.