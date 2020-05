Tomás Aquino Méndez

Estando a 56 días para las elecciones congresionales y presidenciales los principales partidos políticos han revelado planes para proteger la salud de los dominicanos y cuidar el voto depositado a su favor por los ciudadanos.

El primero en anunciar que la salud de los dominicanos tiene que estar primero que cualquier elección fue el candidato de la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista y una coalición de partidos, Leonel Fernández. A esa alerta se agregaron dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Alianza País y otros.

Se han agregado voces de grupos de la sociedad civil, el empresariado y sectores religiosos. Las últimas informaciones de las autoridades de salud hablan de un protocolo sanitario, que garantice a la población acudir a las elecciones del 5 de julio sin temor al contagio. Pero, llama la atención que, mientras los protagonistas principales del proceso hablan de elecciones condicionadas a la protección de la salud del ciudadano, el presidente del organismo rector del proceso declara que el 5 de julio habrá elecciones "sí o sí".

Al parecer, las autoridades electorales tienen una varita mágica para predecir la desaparición del COVID-19 o tuvieron un diálogo con Dios y les garantizó que en este país todo estará bajo control, desaparecerá el virus y no habrá que tener temor ni cuidado para ir a las urnas. Confiamos en que haya elecciones el 5 de julio, aunque no nos gusta el sí o sí del jefe de la junta, porque suena a UN RETO al Dios supremo y a él no le gustan esos retos