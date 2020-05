OMS y estadísticas de RD

Vinicio A. Castillo Semán

La representante de la OMS en la Republica Dominicana, señora Alma Morales, en una entrevista concedida la destacada periodista Alicia Ortega, expresó que no es cierto que se haya aplanado la curva de contagio del coronavirus en la República Dominicana y que las estadísticas que ha estado dando el Ministerio de Salud Pública no reflejan la realidad de la pandemia porque no se están haciendo la cantidad de pruebas requeridas conforme a los estándares internacionales. La representante de la OMS expresó que para tener indicios de cifras reales sobre el coronavirus en el país se necesita realizar al menos cinco mil pruebas por millón de habitantes y duplicar las analíticas.

La señora Morales dijo: “nos hace falta ver si realmente en las provincias que tienen bajos números de casos es porque no ha habido el acceso a las pruebas o porque realmente están conteniendo el virus”. Asimismo, la representante de la OMS expresó: “Si Panamá, con menos de cuatro millones de habitantes, está haciendo seis mil pruebas por millón, República Dominicana fácilmente podría duplicar la cantidad que se está haciendo hasta ahora de pruebas PCR”. Las declaraciones antes transcritas de la representante de la OMS confirman todo lo que hemos venido sosteniendo en cuanto a que el gobierno no nos está diciendo toda la verdad sobre la situación de la pandemia del coronavirus. Con lo cual es obvio que ha tratado de manipular la crisis controlando estadísticas vía una reducida cantidad de pruebas PCR, así como con un total y absoluto silencio de los resultados de las miles de pruebas rápidas que alega haber hecho.

Lo que ha confirmado la OMS en el país es muy grave, sobre todo en momentos en que hay un grupo de funcionarios y diversos sectores de la vida nacional planteando la reapertura de la economía y de miles de empresas y negocios en los próximos días. Esto sin contar que, aún con el reducido número de pruebas, en el informe de ayer se reportaron casi cuatrocientos casos nuevos de contagio en las últimas veinticuatro horas. Todos queremos que la economía reabra pronto; todos queremos que termine la cuarentena y el país regrese a la normalidad paulatinamente. La pregunta clave es si lo podemos hacer sin arriesgar nuestras vidas y las de nuestros familiares. Hasta ahora, lejos de aplanar la curva y de contener la pandemia, lo que se percibe es un claro aumento por lo que sería un error trágico desconocer esa realidad.

Creo que hemos fallado desde el principio en los planes y medidas contra el coronavirus en RD. Si se hubiera decretado desde el principio una cuarentena estricta de 24 horas, habiendo previamente preparado la logística para garantizarle los alimentos y servicios básicos a la población, otro sería el panorama hoy.

Era una medida dura, de gran sacrificio, pero absolutamente necesaria y no se tomó por razones políticas. Ahora estamos entrando a un segundo mes de cuarentena a medias con parálisis económica sin que vislumbremos el fin de la misma. Si reflexionamos el sacrificio que estamos haciendo con ese esquema fallido será mayor al final que si hubiéramos hecho la cuarentena estricta y sin garantía alguna de éxito en el objetivo fundamental que debe de ser detener la pandemia. Ojalá el presidente Medina rectifique a tiempo.

Pidamos a Dios que proteja este país y al mundo entero.