Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio

Hay personas que mueren antes de tiempo. Sin lu­gar a dudas muchas de las personas que han muerto o morirán por el coronavi­rus han muerto antes de tiempo.

Todo el mundo nace con una misión o varias misiones en la vida. Habrá perso­nas que no creen o no aceptan este con­cepto, pero, aunque no lo acepten, esa es la realidad de la existencia; por eso, ante tu misión en la vida, no morir an­tes de tiempo. Por eso hay que proteger­se una vez más del coronavirus para mo­rir cuando tenemos que morir, para morir cuando hemos cumplido nuestra misión o mejor dicho para partir cuando hemos cumplido nuestra misión.

Así ha de ser la vida y en tiempos te co­ronavirus hay que protegerse; protegerse y no morir antes de tiempo.

Hasta mañana si Dios,

usted y yo lo queremos.