Quedó solita

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandodice

No hay dudas de que la oposición ganó al gobierno la partida del Plan Social de la Presidencia, aunque todo por una falla en comunicación política.

El Plan Social de la Presidencia existe y hace esas compras millonarias y los consiguientes repartos, por lo que Iris Guaba no desbordó su jurisdicción.

Faltó manejo político en una situación de campaña, pues el gobierno siempre tratará de sacar ventajas y la oposición deberá contrarrestarlas con los medios a su disposición.

Hoy Orlando Jorge es un héroe en el PRM y Guaba una causa tan quemante que ninguno de sus compañeros de gobierno o partido se atreven a meter la mano.

Gustavo Montalvo salió huyendo con solo oír el nombre y Reinaldo Pared puso distancia con duros calificativos, cuando uno y otro debieron sacar las castañas del fuego a la fraterna.

Lo de Montalvo se explica a medias, e incluso podría considerarse un sesgo que lo complica. No es funcionario dado a involucrarse en escándalos, pero también es responsable del desempeño de las entidades públicas.

Lleva control del comportamiento de los encargados de las diversas dependencias y sabrá cómo lo hace Guaba, si se mueve dentro de lo establecido o brinca la tablita.

Pared por el contrario es un hombre del partido, no es político que baraje pleito, y en otro tiempo hubiera enfrentado la embestida del PRM. Ahora no anda tan “pechito” como antes, más bien quiere recuperar tiempo y espacio y no apurar cáliz de dificultad. Si no toca a Leonel Fernández ni con pétalo de una rosa ¿por qué defender a Guaba? Sin rencor ni amor para nadie.

Monchy Fadul intervino, pero esa fue otra caída y en el cuadrilátero de la Junta Central Electoral, ante la cual es delegado político.

Guaba por tanto deberá cargar sola con su “torolío”, sin contar con las habilidades ni las herramientas de comunicación política apropiadas.

Mucho más que ella amplió la cartelera e incluyó en la pelea a terceros, como si no le bastara blusa y necesitara camisa de once varas.