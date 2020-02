¿Quién puede acompañarme el día mi entrevista para solicitar visa? ¿O el día de la entrevista de mi hijo/a?

Generalmente, solo los solicitantes que tienen cita para entrevista pueden entrar a la Embajada. No obstante, existen ciertas excepciones. Si usted es el padre o el tutor legal de un menor de edad (menor de 18 años) que está solicitando visa, le será permitida la entrada para la entrevista. Recomendamos que los padres de menores de edad que estén solicitando visa para sus hijos y que ya tengan su visado traigan consigo sus pasaportes y vengan preparados para responder preguntas sobre sus viajes anteriores y su situación actual en el país. También, a cualquier persona que preste asistencia a un solicitante discapacitado le será permitida la entrada a la sección consular. Finalmente, a los peticionarios de solicitantes de visa de inmigrante también se les permitirá entrar a la Embajada para participar en la entrevista.

Les pedimos a todos solicitantes y a sus acompañantes que lleguen a la embajada 30 minutos antes de la hora pautada para su entrevista. Cada persona debe traer su cédula de identidad, licencia, o pasaporte para poder ingresar a la embajada. A las personas que no traigan ningún tipo de identificación les será negada la entrada.

¿Qué debo llevar el día de mi entrevista en el consulado?

En realidad, no necesita muchos documentos para el día de su entrevista en la embajada. Sólo necesita su pasaporte, hoja de confirmación de cita y cualquier documento que sirva para sustentar su solicitud. Todos los solicitantes deben pasar por un chequeo de seguridad al llegar a la embajada. Los siguientes artículos no son permitidos en la sección consular: Aparatos electrónicos como celulares y relojes inteligentes, líquidos de cualquier tipo, armas de fuego, estupefacientes, narcóticos, y bolsas grandes. La embajada no provee ningún servicio de almacenaje para artículos prohibidos, por lo tanto, los solicitantes que se presenten a su entrevista con estos artículos no podrán entrar.

Para más información sobre acceso a la embajada, puede visitar nuestra página web en do.usembassy.gov/es/visas-es/ y nuestra página de programación de citas en ustraveldocs.com/do_es, así como nuestra página de Facebook, @EmbajadaUSASantoDomingo y nuestras cuentas de Instagram y Twitter, @EmbajadaUSAenRD. #TuSolicitudTuResponsibilidad.