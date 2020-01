Una firme decisión

Juan F. Puello Herrera

Jesús en la recta final de su vida pública, tomó la decisión de no continuar andando públicamente con los judíos, lo hizo, convencido de que la conspiración para darle muerte estaba orquestada, entonces se retiró al desierto donde pasaba el tiempo con los discípulos. Lo anterior es un pasaje del Evangelio aleccionador, porque confluyen en éste dos actitudes, por una parte, la de algunos judíos que acudieron a los fariseos para contarles lo que había hecho Jesús por medio de signos; por otra, Jesús, que prefiere retirarse a seguir realizando signos. Cuando se toma una decisión tan radical de optar por un retiro voluntario, hay que tener la determinación que no se puede volver atrás. Cualquier retiro, siempre está precedido de un fuerte componente emocional, que si no está acompañado de una profunda reflexión, producirá un vacío existencial que no se sabe a dónde conducirá. En el caso de un retiro que tenga un objetivo apostólico y espiritual es aun más complicado, porque de no evaluar correctamente el fin perseguido puede poner en peligro las creencias en que uno fundamenta su fe. Partiendo de este convencimiento, al igual que Jesús, preparamos el escenario para los acontecimientos imprevistos que nos reserva el tiempo que pueda quedarnos en el plano terrenal. Una vez se llega a la determinación de apartarse de lo superfluo, ya nada podrá sorprendernos porque ha llegado el tiempo propicio para la purificación, que alcanza a las almas que buscan el supremo goce de la vida eterna. No es de extrañar, ya que cuando el justo confía en Dios tiene como premio la resurrección.