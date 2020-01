ROLANDO REYES

Primer Tiro

Las posibilidades de éxito del Gobierno a iniciarse en el 2020 dependerán esencialmente del proceso de reformas a los sistemas tributarios y presupuestarios. Las prioridades pueden reducirse a cuatro: 1) Aumentar la presión tributaria mediante una reducción y racionalización de las exenciones, simplificar el Sistema Tributario e incentivar el cumplimiento fiscal, y reducir la evasión mediante mecanismos e incentivos de mercado. 2) Negociar y aplicar un pacto fiscal que elimine totalmente el subsidio a la tarifa eléctrica y reduzca las pérdidas en distribución a un 10% en un periodo de tres años. 3) Aumentar la eficiencia y calidad del gasto público mediante una reestructuración institucional del Estado que reduzca el gasto corriente y mediante un nuevo sistema de inversión pública que aumente el multiplicador y el impacto de la misma, y que vincule la vida útil de los proyectos de inversión pública con financiamiento a los mismos plazos. 4) Aprobar y ejecutar la redistribución de la deuda cuasifiscal entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

Segundo Tiro

Las tres primeras son tareas pendientes para cumplir con la Ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, y la cuarta es necesaria para que el Banco Central se despoje de los títulos de mediano y largo plazo y pueda ejecutar su política monetaria con títulos de solo hasta un año. Aumentar la presión tributaria, eliminar el subsidio y reducir las pérdidas de las empresas eléctricas, y mejorar la calidad del gasto y su eficiencia son objetivos que deben estar definidos y negociados en los próximos meses, pues su consecución debe iniciarse con el nuevo periodo de Gobierno. Pero lo que sí hay que tener claro es que la reducción de la pobreza y la delincuencia, la sostenibilidad de la deuda pública, la cobertura de los servicios de salud pública, el impacto del gasto del 4% del PIB en la calidad de los aprendizajes de los alumnos del sistema educativo, la equidad en el pago de los impuestos, la eliminación de la competencia desleal que produce la evasión fiscal, el aumento del impacto de las inversiones del sector privado en el crecimiento y la distribución del ingreso, son resultados que dependerán de los procesos de reformas ya citados.

Tercer Tiro

El aumento de la presión tributaria, y la eliminación de subsidios y reducción de las pérdidas de las empresas eléctricas, son objetivos que requieren de aprobaciones o modificaciones de leyes. Pero mejorar la calidad del gasto y aumentar su impacto es un proceso que en gran parte se puede ejecutar por iniciativa propia del próximo Gobierno. Mejorar el gasto para hacer más con menos requiere reformar y cambiar muchas prácticas sobre la asignación y ejecución del gasto público, empezando por mejorar las instituciones y procesos para desarrollar una práctica de evaluación de proyectos de inversión pública ex ante y ex post, y ejecutando un programa para la implementación plena de los presupuestos por resultados en todas las instituciones públicas. Pero también requiere de una nueva política y un nuevo sistema de evaluación y financiamiento de la inversión pública, pues, si se quiere mejorar el equilibrio intergeneracional y no poner a los pobres de hoy a pagar el mayor bienestar de los ricos del mañana, todo proyecto de inversión física debería financiarse con deuda.