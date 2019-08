Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Recojamos esta frase impactante del papa Francisco, “La marginación, la condición de marginación en la que viven inmersas millones de personas, no podrá durar mucho tiempo”.

Sí lo sabemos, hay gente marginada y no puede durar mucho tiempo, porque todo ser humano quiere caminar con su época y con su tiempo. Se habla de la marginación económica, de la tecnológica, de la socialÖ Todas esas marginaciones no son propias del ser humano ni del desarrollo humano; cuando hay marginación es porque hay otros que asumen todo el poder y marginan a los demás. La marginación que existe es un problema ético, no económico. No es técnico, porque se pueden enseñar. Es una marginación que depende de nosotros, los seres humanos que pueden aportar lo que tienen que aportar. La marginación en la que viven inmersas millones de personas --como dice el Papa-- no puede durar mucho tiempo.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.