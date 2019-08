Pruebas de alcoholemia en peatones

Katheryn Luna

Que los peatones también sean sometidos a pruebas de alcoholemia a muchos les parece extraño, preguntándose si esto no es solo para conductores y que clase de daño en las calles podría causar.

El inicio de los operativos de alcoholemia a conductores por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), me parecen acertados sobre todo por los números accidentes donde están involucrados personas bajos los efectos del alcohol.

Pero que también se tomen en cuenta a los peatones es un progreso mayor, aunque no solo se debería enfocarse en que estén ebrios, sino en la irresponsabilidad de muchos al cruzar las vías, sobre todo cuando hay puentes peatonales cercas.

Alguien me preguntaba por qué hacer pruebas en peatones es importante, si no están conduciendo. La respuesta es que los peatones también son causantes de accidentes de tránsito y a su vez son víctimas mortales de los mismos.

Los peatones representan el 21% de las muertes en los accidentes y muchos de estos casos son consecuencia de la imprudencia de conductores y de las mismas personas que deciden cruzar las calles, avenidas y autopistas sin precaución.

Ponía el ejemplo de una mujer que decidió cruzar caminando la autopista Duarte a pesar del peligro de los vehículos y no usar el puente peatonal simplemente porque no le gustaba. Lo indignante de esto es que los lugareños protestaron varias veces por este peatonal y no lo usan.

Otro ejemplo: ¿han estado conduciendo y visto como una sombra pasa cerca y luego se dan cuenta que era una persona cruzando la vía sin precaución? Apuesto que si es.

En conclusión, espero que los operativos tanto a los conductores y los peatones, no sean de esos que conocemos que comienzan y terminan rápidamente.

iniciara los operativos de alcoholemia a conductores y que además los peatones podrían ser sometidos a esas pruebas por los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), me parece correcto,