Errores del poder

Luis Encarnación Pimentel

Si en algo reincide la mayoría de las figuras que controlan el poder político en cualquier coyuntura, es en la errónea creencia de que con la fuerza y capacidad de decisión circunstancial que manejan, todo lo pueden y todo les va a salir bien, exponiéndose a derrotas o consecuencias personales e institucionales que pudieron evitarse. No se aprende de las experiencias de otros en el tiempo (¿). Por ejemplo, al oficializar el presidente Medina que no buscaría un tercer período, lo saludable para la unidad del PLD y la tranquilidad del país hubiera sido dejar que las aspiraciones y la democracia interna fluyeran, sin tratar de cerrarle el paso a nadie ni buscar un “delfín” para enfrentar al presidente del partido. La línea debió ser, irse abriendo a la armonía y al acuerdo posible con Leonel, dado su peso específico y su posicionamiento. Calificar de “minoría” a su sector era más que provocación, una muestra de debilidad, pero también ignorar la inteligencia de quienes no van a entender que se arme un bloque -un “todos contra uno”- para enfrentar a “un pequeño”. Si Gonzalo Castillo es el “delfín” (creo que pudiera ser Vice de Leonel y cuota de Danilo, en un acuerdo inteligente de los dos líderes), a los seis que el gobernante mandó a “lanzarse”, pero el largo silencio sobre su decisión final les impidió crecer, los habrían utilizado dos veces. ¿Cómo quedarían la cara y el ánimo de los no escogidos, de haber un “compromiso superior” con Castillo? Se expone Danilo a dos derrotas innecesarias, si su “pupilo” resulta vencido en las primarias internas o luego en las nacionales. Pero el riesgo mayor estaría en la eventualidad de que un “apadrinado” del gobernante que lograre “alzarse” con la candidatura (difícil) fuera invalidado o llamado en pleno proceso electoral a rendir algunas cuentas o poner cosas claras con relación al caso Odebrecht y, en especial, sobre Punta Catalina. ¿Usted se imagina? Del grupo, y de inicio, dos de los aspirantes fueron llamados -y llevados- por la justicia con relación al espinoso caso, y hubo muchas quejas -de la oposición y de otros grupos de presión- porque a otros dos más influyentes, uno ministro y otro senador, ni siquiera los citaron (¿). Reinaldo, Camacho y Winston dan una primera señal que ayuda a la unidad de las dos fuerzas moradas... Y es que el respetar los acuerdos viejos, como el de la Cámara de Diputados, es facilitar un entendimiento Leonel-Danilo, y crear confianza sobre acuerdos claves a futuro, para un retiro tranquilo de Medina.