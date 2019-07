Tomás Aquino Méndez

De labios de mi abuelo, Enrique Vargas –E.P.D.-, escuché en más de una ocasión la expresión: Con los míos, con razón o sin ella. En principio no entendía su mensaje. Pero siempre escuchaba la frase cuando alguien cercano hablaba mal de un pariente. Pasado el tiempo, ya adolescente, incursioné en el mundo cultural. Perteneciendo a un club en el barrio donde nací, en Tamayo, hice mía esa frase. En cada organización, aunque los cargos no son remunerados, surgen grupos que se disputan la dirección. Ahí comprendí el porqué de esa expresión. Aunque tenía amigos de un lado, cuando uno de mis parientes aspiraba, siempre me iba de su lado. Opté desde ese momento, mantener en alto el mensaje que aprendí de mi desaparecido abuelo, en cada grupo, partido, empresa donde he sido parte, En este momento, la vida interna de varios partidos políticos atraviesa momentos difíciles. Si se descuidan, puede ser el fin de la unidad de varios de ellos. Ojalé piensen en fortalecer sus estructuras y mantenerse unidos. Es solo una esperanza, como espectador, porque en realidad, “nadie aprende en cabeza ajena”. Pero, yo solo les recomendaría que lo piensen y como decía mi abuelo, yo optaría por seguir…CON LOS MIOS, CON RAZON O SIN ELLA.