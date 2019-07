¿Unirlas otra vez?

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Me uno a quienes cuestionan a legisladores, alcaldes y líderes políticos por reclamar la unión, OTRA VEZ de las elecciones municipales y congresionales con las presidenciales.

Hace tres años, esos mismos actores convencieron al país de la importancia de separar las elecciones porque era ”más democrático” y dan mayores oportunidades a los ciudadanos. Todavía no hemos experimentado si eso es cierto. Pero, quienes aprobaron ese paso, hoy quieren dar marcha atrás. Se desdicen de lo anterior y agregan que, el país “no soporta tantas elecciones”.

Al parecer, en el 2015, estaban “dormidos” en sus curules a la hora de aprobar la reforma o, como siempre, no leyeron el proyecto. Los alegatos de hoy me recuerdan a uno de mis nietos que, sin probar el mango, me dijo “abuelo, a mí no me gusta eso”.

Le insistí que solo lo probara. Hoy, dos años después, es una de las frutas que más le gusta ¿Por qué no probamos estas primeras elecciones separadas y vemos si convienen o no? Esos que alegan que se “gastaría mucho“ en el proceso, son los mismos que justifican los millones que reciben los partidos. Alegan que “la democracia” tiene un costo y el pueblo debe pagarlo ¿entonces? Dejemos esa reforma en paz.