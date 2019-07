“Sólo una cosa es necesaria”

Cardenal Nicolás De Jesús López Rodríguez

Domingo XVI del Tiempo Ordinario

21 de julio 2019

- Ciclo C-

a) Del libro del Génesis 18, 1-10.

Dios se presenta como huésped de Abrahán: “El Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa a la hora de más calor. Alzó la vista y vio a tres hombres de pie frente a él” (v.1). Mucho se ha discutido sobre estos personajes. La iconografía de la tradición cristiana ortodoxa ha visto aquí el misterio de la Trinidad e incluso de la Eucaristía, ante los dones que ofrece Abrahán. Algunos han visto en uno de ellos al Señor acompañado de dos ángeles. Abrahán sentado frente a su carpa responde a la costumbre de aquellos pueblos, les encanta recibir a sus visitantes como enviados de Dios. Estos personajes le traen a Abrahán la buena noticia de que Sara su esposa tendrá un hijo: “Dentro de un año volveré por aquí, y para entonces Sara tu mujer, tendrá un hijo” (v. 10). Esta promesa desconcierta a Abrahán ya muy anciano como también a Sara que siempre fue estéril, pero el Señor es fiel a su promesa.

b) De la Carta del Após-tol San Pablo a los Colosenses 1, 24-28.

San Pablo insiste en la supremacía de Cristo y presenta su misión apostólica poniendo de manifiesto, que anunciar el mensaje completo de Cristo implica sufrir. Se plantea la íntima relación del sufrimiento y de la misión evangelizadora. Él se ha dedicado a contemplar el misterio que es Cristo para darlo a conocer a los hombres, en el cual nadie está excluido. Él recibió la misión de anunciar el proyecto de Dios y esto le acarreó la incomprensión, la persecución y la muerte. Su trabajo misionero está marcado, sobre todo, por el sufrimiento, como corresponde a un apóstol que sigue las huellas del Crucificado. A este padecer por el Evangelio se refiere San Pablo con una de esas frases geniales y paradójicas, en la que expresa su alegría al poder completar “lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la Iglesia” (v. 24).

c) Del Evangelio de San Lucas 10, 38-42.

Este relato es exclusivo de San Lucas, Jesús de camino a Jerusalén es acogido en Betania en casa de Marta y María, en las que observamos dos actitudes complementarias y no excluyentes: Marta se afana para atenderlo, mientras que María, sentada a sus pies, lo escucha. La primera reclama porque su hermana la ha dejado sola y el Maestro le dice: “Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor”. Evidentemente que su intención no es plantear una disyuntiva excluyente entre la acción (Marta) y la contemplación (María) para valorar y quedarse sólo con la segunda. Jesús no condena la actividad y el celo de Marta al servicio de su persona, pero le advierte de la ansiedad de que puede ser víctima y le sugiere aprovechar la oportunidad de tomarse tiempo para escucharle. Ellas son dos tipos de actitudes complementarias ante el Reino: Marta representa la actividad servicial, el trabajo y la preocupación de cada día, siempre absorbentes, y María encarna la atención activa, gusta el misterio de la palabra y se muestra receptiva ante ella.

Ambas actitudes están abocadas a una realidad que tiene primacía absoluta: buscar y secundar el Reino de Dios mediante la fidelidad al Señor y al servicio de los hermanos. San Lucas subraya con énfasis la actitud de escuchar al Maestro, quien tiene lo más importante que comunicar.

