Peticiones de familia

Yadira Morel

P. Mi petición es de una hermana en 2012-03-06 ¿Qué tiempo me falta para la residencia?

R. Están recibiendo las residencias los hermanos que fueron pedidos antes del 15 de julio del 2006.

P. Obtuve mi visado de paseo a través de un permiso especial en razón de que en el pasado fui víctima de un confuso hecho consular donde fui tachada de intentar conseguir visa a través de una relación falsa. Luego de varios intentos en vano, gracias a Dios un Cónsul decidió revisar mi caso y obtuve la visa o permiso especial, y me dieron un año con entradas múltiples. ¿Cuál es el procedimiento para renovar ese tipo de visado? ¿Cuándo es el momento adecuado para solicitar la renovación?

R. Puedes renovar esa visa en cualquier momento desde su vencimiento hasta 12 meses después.

P. Tengo más de 5 años pedida y se me ha extraviado mi papel de petición, ahora no puedo darme cuenta cómo va mi proceso y no tengo ni se cómo acceder para poderme nutrir de esa informaciónÖ ¿Qué debo hacer para seguir el proceso de petición?

R. El documento de la petición no es importante para darle seguimiento al caso, lo importante es el número de caso que te envió el servicio de migración y la documentación posterior que has recibido del centro nacional de visa.