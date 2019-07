Acción fundamental en el agro

Manuel Fermín

Cuando el presidente Medina cese en sus funciones, quien le suceda, ¿está condenado a imitarle en sus visitas (furtivas) sorpresa? Con rotundidad: No. El desarrollo del sector no puede llegar por goteo. Hay que trabajar con un enfoque de conjunto. Aunque el esfuerzo del Presidente es loable porque estimula el ambiente rural, lo importantiza, escucha de viva voz sus problemas, pero estos apoyos localistas son débiles y muy aleatorios. Realmente este esfuerzo tiene varios defectos de fábrica, uno de ellos básico es que ese tránsito deslumbrante de exageraciones productivas de las Visitas terminará donde sospechamos: poca competitividad y baja rentabilidad; asimismo el no retorno de capital e intereses porque, como siempre sucede, el crédito sin asistencia técnica es un riesgo. Además, no hay garantía hipotecaria ni prendaria. El enfoque debe ser de amplia visión, sistémico y no focalizado como a manera de lotería para superar retos como el de tener el peor Índice de Factores de Productividad de ALC (0.9 de un promedio de 1.3 y 2.0 para las 10 mayores economías, como el de OCDE), posición que delata nuestra debilidad.

Hay que reconocer la inigualable habilidad y disponibilidad del presidente Medina para utilizar su tiempo de recogimiento familiar -que le ha labrado una excelente reputación de laboriosidad- para brindar asistencia al campo, y que le cae bien a “todo el mundo”. Casi un toque mesiánico se le considera. Sin embargo, y a guisa de ejemplo, el país necesita de una orientación estratégica hacia la modificación drástica de los modelos de irrigación debido a los efectos de largos períodos de sequía y el agotamiento de los acuíferos. Para ello creo conveniente implementar algunos módulos piloto de riego por goteo y microaspersión en un marco de racionalidad de los recursos: San Juan; Constanza (el 90% es riego por aspersión en un acuífero agotándose); el banano y el tomate de Azua y la Línea Noroeste, y la zona tabacalera de Santiago (V. González, Las Canelas y Navarrete). Esto sí derivaría en desiciones de gran impacto de rentabilidad y competitividad un ejemplo ilustrado es: el ingenio azucarero de Barahona obtiene nueve (9) toneladas de caña por tarea con riego por goteo; por gravedad: 6 toneladas/tareas. El impacto es evidente, pero más: para lograr la masificación eliminaríamos el 18% del IBTIS a los equipos y materiales; rebajas a tarifas eléctricas y dispensa administrativa con el impuesto sobre los beneficios a los productores, en fin, acciones fundamentales. ¡Es cuánto!