Cuña publicitaria

Heddel Cordero

Hace muchos años, no recuerdo dónde ni bajo cuales circunstancias, escuché a la señora Damaris Defilló, la dama de la publicidad dominicana por jerarquía y permanencia, decir que las mentes creativas se diferenciaban de las demás, porque sus salidas, aun ante una misma situación, eran siempre diferentes y únicas. Para ella, que ha brillado en el oficio y ha acumulado experiencia internacional de vanguardia, los creativos siempre abordan las cosas desde un parecer muy particular. No sé si todavía hoy éste sigue siendo el criterio de esta gran profesional de la publicidad, pero en aquella ocasión ese juicio me lució interesante y válido.

Luego, muchos años más tarde, he leído a otros expertos en la materia referirse al mismo tema con respuestas más o menos similares a la suya, como es el caso del Dr. Frank Barron, un psicólogo que en la década de los 60, en la universidad de California, realizó grandes estudios sobre la mente creativa y la definía como la disposición a la originalidad y la capacidad de producir respuestas inusuales.

También coincide con esta tesis Agustín Bonilla, un creativo español de una exitosa carrera en las más grandes agencias de su país, autor de textos sobre publicidad, consultor y conferencista de prestigio, quien señala que el creativo piensa de una manera distinta al convencional y que esto es un requisito esencial para buscar soluciones diferentes y originales a cualquier tipo de problema, y que para alumbrar ideas nuevas es preciso dar un salto por encima de la lógica.