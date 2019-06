Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Por sus frutos los reconoceréis”. Mt. 7: 20.

Nuestras acciones en gran medida nos definen. No solo me refiero a las obras y hechos concretos ejecutados, tangibles, medibles y comunicados. Hablo también de esos otros elementos de nosotras y de nosotros mismos que surgen de manera natural, espontánea, que salen de lo que esencialmente somos: una mirada y cómo es esa mirada; una expresión verbal, un gesto de esos que provocan sensaciones e impresiones positivas o negativas en otras personas. Esas “cositas” que a veces quienes me observan o te observan no saben explicar pero que están ahí de lo que soy, de lo que eres. Eso que provocamos en los demás también son frutos que dicen lo que realmente somos.