Alineación cambiaria permanente

ROLANDO REYES

Primer Tiro

El planteamiento de que la política monetaria ha mantenido altas tasas de interés real y tipo de cambio sobrevaluado como medio de garantizar una permanente entrada de capitales ha sido analizado varias veces en esta columna. La Paridad de Tasa de Interés es uno de los dos teoremas macroeconómicos fundamentales a tomar en cuenta para el análisis de las implicaciones de tal planteamiento. Según el mismo, la diferencia entre las tasas de interés de los activos financieros del mercado doméstico y las pagadas en el mercado internacional por activos de riesgos y plazos equivalentes debe ser igual a la tasa de devaluación esperada, a la cual se suma un margen cambiario adicional igual a la prima de riesgo país. Mientras mayor sea el diferencial de tasa de interés y menor sea la expectativa de devaluación, mayor será la entrada de capitales. Pero las expectativas de devaluación crecen con sobrevaluación del tipo de cambio.

Segundo Tiro

Con un tipo de cambio sobrevaluado, el diferencial de tasas de interés tendría que compensar el riesgo de devaluación brusca, pues los inversionistas extranjeros nunca creerían que el Banco Central aplicará una política monetaria dirigida a mantener permanentemente sobrevaluado el tipo de cambio, ni tampoco creerían que la sobrevaluación cambiaria se mantendría hasta el final del período de su inversión, cuando la misma sea repatriada. Esto significa que la tasa de interés nominal doméstica (no la real, pues se trata de inversionistas extranjeros), tendría que aumentar en la misma medida que aumenta la sobrevaluación del tipo de cambio. Las evidencias empíricas demuestran que las diferencias entre el rendimiento de los activos financieros domésticos y los internacionales equivalentes a la misma categoría de riesgo y plazos, no tienen una correlación significativa con las desviaciones del tipo de cambio real. Por tanto, se puede y se debe concluir que los inversionistas extranjeros que han invertido en activos domésticos no han demandado una prima adicional por riesgo de sobrevaluación cambiaria.

Tercer Tiro

El otro teorema a tomar en cuenta para evaluar el planteamiento aquí analizado es el de la Paridad de Precios, el cual calcula la sub o sobrevaluación cambiaria en función de la diferencia entre los precios domésticos y los precios internacionales. El Banco Mundial calcula esta variable para la gran mayoría de los países del mundo, para lo cual utiliza “un factor de conversión de la paridad del poder adquisitivo, que es la cantidad de unidades de una moneda nacional que se requieren para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios en el mercado nacional que se podrían adquirir con dólares de los Estados Unidos en ese país”. Cuando se analiza el factor de conversión de la serie del PIB total del período 1990/2017, se concluye que en cada uno de los años de dicho período, el tipo de cambio de la moneda nacional estuvo permanente subvaluado, con un factor de conversión siempre muy por debajo de la tasa de cambio promedio del mercado.