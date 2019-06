Sin frontera ética

Luis Encarnación Pimentel

Guerra sucia avisada no sorprende ni a los ingenuos, aun logre el propósito malsano de hacer o dejar daños a su paso. ‘Desacredita que algo queda”, aprendieron los malvados desde hace mucho. En política, que de pura no tiene nada, se ataca -sin reparar en calumnias, en golpes bajos o en perversidades- a quien se considera el competidor más fuerte y que ponga en riesgo los intereses de los del frente. Si hasta el patricio Duarte fue acusado y condenado al destierro, ¿qué no se pudiera esperar contra cualquier otro mortal nacido aquí? Especialmente, cuando hay mercenarios y traficantes del derecho, de la política y de la comunicación, locales y todo lugar, en la mejor disposición de ofrecer sus servicios sucios y bajos en extremo al mejor postor, sin pensar en consecuencias y sin observar el más elemental código de ética o de moral. Lo que cuenta para esos individuos que han asumido la perversidad y el juego sucio por profesión -aquí y acullá- son los dineros o beneficios que reciben. En algunos casos -como cuando la embajada de Estados Unidos en el país desmiente a un difamador peruano de la TV sobre una reunión que no ocurrió- hay cosas que se van aclarando en el camino, pero en otros -y más ahora con el libertinaje de las redes- que dan pie parar sacar mucho filo dañino (¿). A todo esto, ¿acaso hay interés de unidad y de triunfo del PLD, cuando alguien expresa que: “Nosotros tenemos el escenario perfecto para poder perpetuarnos en el poder”?. ¿O cuando -sin el menor miramiento, respeto o dejo de gratitud para quien te abrió el camino e hizo figura política- se proclama que: “El que se quiera ir, que se vaya”, respondiendo a una campaña que busca vender la idea de que quien reafirma que “¡no hay marcha atrás!” pudiera estar dispuesto hasta a “formar tienda aparte” (¿). Pero como el mejor amigo no es el que te hace reír, adula, ensalza o empuja al despeñadero con el peor consejo, apareció un ministro valiente, responsable y realista que, jugándosela como pocos, expresó que “no es correcto modificar la Constitución”. Entiende Isidoro Santana que “después del presidente Danilo Medina haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno en República Dominicana en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historia, embarcándose en una situación de esa naturaleza”. Que copien los que están en campaña, no en el trabajo (¿).