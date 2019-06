Isidoro se desahogó...

Dicen que Isidoro Santana, el de Economía Planificación y Desarrollo, consiguió de la nada saltar a los primeros planos noticiosos. Se autopreguntó y también respondió:

“Si tú me preguntas qué opinión yo tengo sobre la modificación de la Constitución, yo te doy mi opinión sobre eso. Yo pienso que eso no es correcto. Y es más, entiendo que el presidente Danilo Medina después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno que se han hecho en República Dominicana, en la época moderna, no va a manchar su nombre embarcándose en una cosa de esa naturaleza”.