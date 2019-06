Distensión entre Leonel y Danilo

Vinicio Castillo Semán

@VinicioSenador

El pasado jueves el Partido de la Liberación Dominicana celebró una reunión de su más alto organismo de dirección, su Congreso, con la presencia de los miembros del Comité Político, de su Comité Central, de los representantes de todos los intermedios provinciales y municipales y los representantes de la base del partido morado.

Contrario a las “bolas” puestas a correr por personeros reeleccionistas, el Congreso del PLD fue una muestra de unidad en la que resaltaron varios aspectos: una ostensible distensión entre el presidente del partido, tres veces Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, y el actual Presidente, Lic.

Danilo Medina, cuyos liderazgos en la actualidad dominan el partido formado por Juan Bosch.

La foto de momentos previos al acto de Leonel Fernández con Danilo Medina y Euclides Gutiérrez Félix, distendidos y sonrientes, cayó como un balde de agua fría en los “cabezacalientes” cuadros reeleccionistas que han estado apostando a una división del partido morado para imponer una nueva reelección del presidente Medina.

Todo el público vio a Leonel y Danilo conversando animadamente y levantando la mano juntos entre consignas de unidad entre los presentes. Quedó claro en el Congreso del PLD con quién están las bases y la dirigencia media del partido morado. El aplauso desbordante al Dr. Fernández, y sobre todo cuando éste hizo mención de los olvidados y maltratados comités intermedios peledeístas, fue contrastante con los aplausos recibidos en favor del CP y el CC.

En buen dominicano, las bases peledeístas le enviaron un mensaje muy claro a la cúpula del PLD que ha estado “abejoneando” con la idea de que es viable un nuevo proyecto de reelección, echando a la basura el acuerdo notarial firmado en el año 2015 por todos los miembros del Comité Político, desconociendo la prohibición taxativa de la Constitución de la República que impide una nueva repostulación del presidente Medina.

Igualmente, en medio de la ostensible distensión entre Leonel y Danilo, se pospuso para el próximo día 17 de junio la reunión del Comité Político prevista para el día de hoy, lunes, en la cual muchos cuadros reeleccionistas y sus corifeos mediáticos cifraban la esperanza de que, por fin, el zarpazo contra la Constitución sería presentado esta noche. Todos esos planes se derrumbaron. Coincidiendo con ésto, la Junta Central Electoral, de manera atinada suspendió el barraje publicitario y despliegue de recursos impulsados por el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en favor de la reelección.

El proyecto reeleccionista luce hoy cabizbajo y sin rumbo. Aunque lo parezca, no es una mala noticia para el Presidente, quien tiene un único camino sensato en estos momentos; un único camino digno, que puede catapultarlo históricamente, que no es otro que, demostrar que es un demócrata, que no le interesa perpetuarse en el poder ni montar una dictadura; que no le interesa sobornar el Congreso para imponer una nueva reelección; que no le interesa dividir su partido PLD, al que él vio vibrante el jueves clamando por la unidad.