Plan LEA celebra su conferencia anual

Santo Domingo, RD

La familia, la comunidad educativa y la sociedad juegan un papel fundamental en la formación de los niños, niñas y adolescentes. Es por esta razón que con motivo de su trigésimo aniversario, el programa prensa escuela del Listín Diario, Plan LEA, ha organizado la conferencia “La vocación de mi vida: ¿cómo la descubrí?”. El evento quiere llevar a los niños y jóvenes estudiantes la oportunidad de conocer el testimonio de vida de la violinista dominicana Aisha Syed, quien se ha destacado a nivel internacional como una virtuosa de la música clásica contemporánea.

A través de su ponencia, los asistentes conocerán cómo la disciplina, resiliencia y perseverancia son los pilares que han sostenido su exitosa carrera y, por consiguiente, motivará con ello a los jóvenes, para que abracen sus sueños y puedan encontrar en sus familias el apoyo para descubrir propósitos, definir planes y proyectos de vida.

Este evento está dirigido a estudiantes de todos los niveles, directores y educadores de centros educativos públicos y privados de las regionales 10 y 15, a los miembros de las asociaciones de padres, madres, amigos y tutores de las escuelas y colegios, psicólogos, orientadores y profesionales, que trabajan el tema.

Rosario Vasquéz, encargada del programa, expresa que el objetivo de esta conferencia magistral es ayudar a los jóvenes y adolescentes en la búsqueda, dirección y enfoque de su vocación, ofreciéndoles un espacio testimonial para cultivar principios, actitudes y valores que conllevarán a forjar personas de bien, que amen lo que hacen, y que reconocen que con su hacer ayudarán a mejorar el mundo.

“Esta propuesta de temas que llevamos año tras año, va en coherencia con los objetivos de nuestro programa prensa escuela, Plan LEA y conforme al desarrollo de las competencias curriculares planteadas por el Ministerio de Educación”, puntualiza Vásquez.

La ponencia tendrá lugar en el escenario de Galerías 360, el 4 de septiembre.

La actividad cuenta con el apoyo de Industrias San Miguel, Mejía Arcalá, Inafocam, Isfodosu, y el Ministerio de la Mujer.

Sobre la conferencista

Aisha Syed toca el violín desde los 5 años de edad. Desde los 8 años practicaba entre siete y ocho horas al día. Sus primeros pasos en la música los inició en su natal, Santiago de los Caballeros, en la escuela de música Hogar de la Armonía; antes de partir a Londres, a los trece años de edad. Debutó a los 11 años acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana, convirtiéndose en la solista dominicana más joven en haber debutado con dicha orquesta.

Gracias a su pasión, amor, esfuerzo y disciplina por su instrumento, se convirtió en la primera latinoamericana en ser admitida en la prestigiosa Yehudi Menuhin School, institución londinense que alberga niños prodigios de todo el mundo.

Asimismo, ganó becas para la Guildhall School of Music and Drama y el Royal College of Music.

Syed, ha derrochado su talento en los escenarios más icónicos de todo el mundo, entre ellos, recientemente, el afamado Carnegie Hall, en Nueva York.

PERFIL

Aisha Syed

Violinista

“La música siempre ha sido mi refugio”

No es la primera ocasión en la que la artista usa sus talentos para beneficio de los más jóvenes. La violinista ha realizado clínicas para la enseñanza gratuita del violín.