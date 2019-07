Coaching: Una alternativa que cambia vidas

Santo Domingo, RD

El “coaching” se ha convertido en un fenómeno mundial. Esta nueva disciplina consiste en acompañar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo de ellas con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. Ha llegado para quedarse. En una entrevista exclusiva para Plan LEA, el reconocido conferencista y master coach Héctor Teme nos explica más a fondo sobre esta disciplina y sobre su programa de entrenamiento llamado “MÉTODOCC”.

¿Cuál es el principal rol de un coach?

Diría que el coach es un puente más que un puerto, es un acompañante en el camino hacia el logro extraordinario, es una posibilidad para que la persona, la corporación, el líder o el servidor público alcance un nivel de gestión mayor a través de la transformación.

El coach es un empoderador a través de la pregunta y no un dador de respuestas.

El coach no es un mago que hace aparecer resultados, no es un boticario que expende recetas para el éxito, no es un mentor que enseña desde la experiencia, tampoco es un consejero que lidia con tu pasado, sino un experto preguntón que te conducirá a través de la indagación hacia nuevos aprendizajes en tu vida, para que puedas intervenir en aquellas áreas de ceguera que limitan tu capacidad de acción efectiva.

¿Cómo nace y en qué consiste MÉTODOCC?

MÉTODOCC nace del entendimiento que tuvimos mi esposa Laura y yo de que el coaching centrado en el hombre solamente no genera plenitud. La plenitud no se encuentra en el resultado que es externo al hombre, sino en la transformación interna de su ser. Es en ese entendimiento que estructuramos un método que le permite a una persona, así como a una corporación o a un gobierno, desarrollar transformación generativa con las herramientas lingüísticas y distinciones que incorporamos en una técnica única llamada la Técnica de la Co Creatividad, la cual es el sello del éxito que MÉTODOCC ha tenido a lo largo de estos 15 años, entrenando a más de 300 mil personas en el continente y certificando a más de 1000 coaches profesionales, quienes han alcanzado nuevos niveles con logros extraordinarios.

¿Qué tiene diferente MÉTODOCC a otros programas de coaching?

El coaching ontológico tradicional es cien por ciento centrado en el hombre, en el modelo de MÉTODOCC el hombre no es el fin principal, sino la trascendencia del propósito. La plenitud no se alcanza en la satisfacción de mi ser, sino en el proceso de extenderse hacia el destino que tengo en mi vida y disfrutar mientras lo alcanzo.

Otra de las grandes diferencias es que el coaching tradicional centra su expectativa en el resultado. En MÉTODOCC no centramos el proceso en el alcance del resultado, sino en el alineamiento de tu visión con la misión de tu vida que te conduzca a la trascendencia.

¿Por qué cree que el coaching ha tenido tanto revuelo en los últimos años?

Estamos en un momento de la historia en el cual la constante es el cambio, en donde el reto para la gente está en romper con paradigmas, incorporar nuevos y volverlos a replantear al poco tiempo, donde la era de la razón ya no alcance y más bien estamos en una conexión constante con nuevo conocimiento. En este nuevo modelo de sociedad de cambio constante, ya no alcanza con acumular información o conocimiento, porque lo que conoces hoy mañana es sustituido por algo nuevo. Estamos en un momento en el cual necesitamos entendimiento más que conocimiento. Entender demanda una manera más poderosa de ver, de ser, de relacionarme y de gestionar las acciones.

Vivimos en la era de la interconexión en la nube, donde el conocimiento, los avances, la actualización y aún la especialización está a un click de distancia. Sin embargo, paradójicamente la gente vive desconectada de su destino y sin conciencia de futuro, la depresión existencial está alcanzando niveles pandémicos en muchas sociedades.

Frente a estos escenarios el Coaching se vuelve la profesión relevante, porque este trabaja en el diseño de futuro, para que la persona u organización viva en el presente con una visión extraordinaria. Cuando la persona logra descubrir su propósito, el camino hacia ese logro queda habilitado. Para esos procesos el Coaching es fundamental.

Es director de la Formación de Coaches Cristianos (FCC), coach certificado y miembro de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching (AAPC) y de la International Coaching Federation (ICF). Recibió su Licenciatura en Teología Pastoral del Semisud, un Bachelor in Theological Studies y un Doctorado en Letras y Humanidades.