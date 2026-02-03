INTEC recibe galardón de plata por buenas prácticas ODS de FUNDIBEQ

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) fue reconocido con el galardón de Plata durante la XXVI edición de los Reconocimientos a las Mejores Prácticas en Materia de ODS de FUNDIBEQ, en un acto celebrado en Madrid, España.

Este reconocimiento adquiere un valor especial al ser la segunda ocasión en que el INTEC es reconocido por FUNDIBEQ por buenas prácticas en materia de ODS, lo que visibiliza el compromiso institucional sostenido de la universidad con la Agenda 2030, así como la coherencia entre su planificación estratégica, su modelo de gestión y su impacto desde la academia hacia la sociedad.

El acto estuvo presidido por el secretario de Estado de Industria del Gobierno de España, Jordi García Brustenga, el secretario Adjunto Iberoamericano (SEGIB), José Frederico Ludovice, el presidente de la CEOE/CEIB, Antonio Garamendi y el presidente del Patronato de FUNDIBEQ y CEO de AENOR, Rafael García Meiro. Asimismo, asistió Tony Raful Tejada, embajador de la República Dominicana en España.

El galardón fue otorgado por el proyecto “Pinpún: Igualando la Colmena”, una iniciativa institucional implementada desde 2022 para promover la igualdad de género en las diferentes dimensiones de la universidad. La iniciativa ha sido liderada desde la Vicerrectoría de Administración y Finanzas del INTEC, como parte del modelo de Campus Sostenible del INTEC, integrando la igualdad de género a la gestión responsable de personas, la gobernanza ética, el bienestar de la comunidad universitaria y los criterios ESG universitarios.

Estas acciones forman parte de un proceso integral que culminó con la obtención del INTEC del nivel oro del Sello Igualando RD en 2024, promovido por el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A través de este proyecto, el INTEC ha avanzado de manera sostenida en la transversalización integral de la perspectiva de género, consolidando políticas, procesos y prácticas alineadas con estándares nacionales e internacionales.

Al recibir el galardón en nombre del INTEC, Alliet Ortega, vicerrectora de Administración y Finanzas del INTEC, expresó que “la igualdad de género y los ODS no son proyectos aislados, sino parte del modelo institucional del INTEC. Desde la academia tenemos la responsabilidad de aportar a la Agenda 2030 con políticas, procesos y resultados concretos”.

El proyecto impacta directamente en el ODS 5 (Igualdad de género), el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 16 (Instituciones sólidas), demostrando cómo la Educación Superior puede liderar transformaciones estructurales con impacto social sostenible.

Como parte de este proceso, INTEC implementó un Sistema de Gestión para la Igualdad de Género, estructurado en dimensiones clave como reclutamiento, desarrollo profesional, conciliación vida-trabajo, ambiente laboral y comunicación inclusiva, con políticas, procedimientos y mecanismos de seguimiento específicos.

Este reconocimiento posiciona a INTEC como la primera institución educativa en República Dominicana en obtener el Sello Igualando RD. A su vez, se establece como referente en la integración de los ODS y la transversalidad de género en la Educación Superior del país, validando sus esfuerzos institucionales en favor de la igualdad de género y evidenciando su compromiso con una educación transformadora, justa y alineada con los principios de desarrollo sostenible.

Sobre los premios

Desde su primera edición del Premio Iberoamericano en el año 2000 y posteriormente desde 2020 con los Reconocimientos a los ODS, han sido 279 las organizaciones públicas y privadas, de 14 países iberoamericanos, las distinguidas con galardones en las diferentes categorías, gracias a la colaboración de más de 1.000 evaluadores y jurados de 17 países iberoamericanos, que participan de forma altruista en el proceso de evaluación de ambos galardones.