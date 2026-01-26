Ramfis inaugura nuevas oficinas del PED en el Distrito Nacional

El Partido Esperanza Democrática (PED) dejó formalmente inauguradas este lunes sus nuevas oficinas para el Distrito Nacional, ubicadas en la primera planta de Plaza Central, justo frente a las instalaciones de la Junta Central Electoral (JCE).

La organización política explicó que la escogencia de la fecha de inauguración no fue casual, ya que coincide con la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria, cuyos valores nacionalistas, patrióticos y de soberanía "han sido asumidos como pilares fundamentales del proyecto político del PED".

En ese sentido, el presidente del partido, Ramfis Domínguez Trujillo, ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de emular el ejemplo de Duarte como modelo ético y moral para la vida pública dominicana.

"La apertura de estas nuevas instalaciones responde al notable crecimiento que ha experimentado el Partido Esperanza Democrática tras el proceso electoral, período en el cual la organización ha venido reestructurando y fortaleciendo sus bases dirigenciales, consolidando su presencia territorial y

posicionándose como una de las principales fuerzas emergentes del sistema político nacional", leía parte de un comunicado del partido.

Estas oficinas del Distrito Nacional se suman a la red de locales que el partido mantiene tanto a nivel nacional como en el exterior, como parte de su proceso de institucionalización y expansión orgánica.

La dirección del PED indicó que la selección de Plaza Central como sede no es fortuita, ya que se trata de

uno de los espacios comerciales más emblemáticos del Distrito Nacional, con más de 38 años de historia y una alta concurrencia diaria, lo cual permite que la organización política esté más cerca de la gente y del

ciudadano común, principio que forma parte esencial de su visión de participación democrática.

Tan favorable fue esta iniciativa, que el propio Ramfis decidió instalar temporalmente sus oficinas políticas en el segundo nivel del complejo, desde donde estará despachando y recibiendo con frecuencia a dirigentes y ciudadanos.

Asimismo, anunció que retomará desde estas instalaciones sus tradicionales “Jueves de Casa

Abierta”, jornadas en las que recibe personalmente a todo aquel que desee acercarse a plantear inquietudes, propuestas o denuncias.

En relación con el panorama político nacional, el presidente del PED recordó que, ante la imposibilidad de bloquear sus aspiraciones presidenciales para el 2028 —al haber cumplido ya los diez años de su renuncia a la doble nacionalidad que exige la Constitución—, la respuesta del pueblo dominicano ha sido "extraordinaria".

Señaló que cada vez más ciudadanos comprenden que se trata del único proyecto político sin vínculos con las estructuras tradicionales de poder, sin escándalos de corrupción y sin compromisos con

intereses personales o económicos que han marcado negativamente la política dominicana por décadas.

RAMFIS ARREMETE CONTRA ESCÁNDALO DE SENASA

En un pronunciamiento independiente, Ramfis Domínguez Trujillo se refirió al caso de SENASA, reiterando que ha asumido este tema como una de sus principales banderas de lucha nacional.

Informó que el PED ha habilitado incluso una plataforma digital para recibir denuncias de

personas que hayan sufrido la pérdida de familiares o daños graves a su salud como consecuencia directa del presunto fraude y la mala gestión en el sistema.

Domínguez Trujillo aseguró que este caso trasciende la malversación de fondos y el fraude administrativo, y que debe investigarse como homicidio, ya que existen responsabilidades directas en muertes evitables producto de la negligencia y el colapso del servicio.

Advirtió que llevará este proceso hasta las últimas

consecuencias, incluso ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional de La Haya, con el objetivo de que los responsables enfrenten cargos por crímenes de lesa humanidad.

“El pueblo ha sido saqueado por años, pero ahora no se trata solo de dinero; se trata de vidas humanas. El

PRM tiene sus manos manchadas de sangre, de eso no hay duda”, expresó el dirigente político.