Reportan la desaparición de un joven comerciante de San Pedro de Macorís

Familiares reportaron la desaparición de Dauri Amador Rodríguez, de 35 años de edad, según su hermana Denny Rodríguez, el joven se encontraba en San Pedro de Macorís vendiendo ropa en una Boutique con un amigo.

Según se explicó, el joven se trasladó a otro punto de venta y dejó a su amigo en la tienda que se encontraban.

Posteriormente, el joven Dauri habría dejado una llave a otro amigo para que se la entregara al compañero que se quedó en la tienda.

De acuerdo con la información ofrecida, Rodríguez desapareció alrededor de las 7:45 de la mañana mientras realizaba esta actividad, en el sector La Bucha de esa localidad.

Durante las diligencias realizadas por sus familiares, se ha indicado que Rodríguez fue visto por última vez el 31 de diciembre en la Avenida España, luego de haber desaparecido en San PedroMacorís.

Ante la situación, los familiares informaron que ya fue colocada la denuncia correspondiente ante las autoridades, quienes iniciaron el proceso de investigación.

Documento del reporte de la desaparición.Fuente Externa

Asimismo su hermana solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda dar con su ubicación.