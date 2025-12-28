En el AC Hotel by Marriott Punta Cana celebran la Navidad

Ejecutivos del AC Hotel by Marriott Punta Cana celebran las festividades de fin año con un encuentro que reunió a clientes, aliados comerciales y representantes de la prensa.

La velada con música en vivo y un ambiente al estilo europeo moderno fue ambientada por un chelista y un violinista, resaltando la elegancia contemporánea característica del complejo.

La actividad estuvo encabezada por Ingrid Cedano, gerente general y Alba Matos, gerente de ventas, quienes tras ofrecer las palabras de bienvenida destacaron la importancia de la relación del hotel con sus clientes y aliados, en una intervención que marcó el tono de una noche diseñada para disfrutar y conectar con la alegría que se vive en la época.

Ofertas de fin de año en Punta Cana

Durante el encuentro, el hotel presentó sus ofertas especiales para Navidad y Año Nuevo pensadas para familias, grupos y empresas que desean celebrar sin complicaciones.

Estas propuestas se suman a la oferta gastronómica y de servicios que posicionan al hotel como uno de los lugares más versátiles para celebraciones en la zona.

Dayli Albuez, Angel Fernandez y Nicole Valentina.CORTESIA DEL GRUPO

Kenneth Pina, Arline Maria, Mark Jordan, Alba Matos, Rafael Navas, Mabel Martinez y Adam PegueroCORTESIA DEL GRUPO