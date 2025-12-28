temporada
En el AC Hotel by Marriott Punta Cana celebran la Navidad
Festividades
Ejecutivos del AC Hotel by Marriott Punta Cana celebran las festividades de fin año con un encuentro que reunió a clientes, aliados comerciales y representantes de la prensa.
La velada con música en vivo y un ambiente al estilo europeo moderno fue ambientada por un chelista y un violinista, resaltando la elegancia contemporánea característica del complejo.
La actividad estuvo encabezada por Ingrid Cedano, gerente general y Alba Matos, gerente de ventas, quienes tras ofrecer las palabras de bienvenida destacaron la importancia de la relación del hotel con sus clientes y aliados, en una intervención que marcó el tono de una noche diseñada para disfrutar y conectar con la alegría que se vive en la época.
Ofertas de fin de año en Punta Cana
Durante el encuentro, el hotel presentó sus ofertas especiales para Navidad y Año Nuevo pensadas para familias, grupos y empresas que desean celebrar sin complicaciones.
Estas propuestas se suman a la oferta gastronómica y de servicios que posicionan al hotel como uno de los lugares más versátiles para celebraciones en la zona.