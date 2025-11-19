Fundanir celebra la 4ta edición de su ‘Bingo Benéfico’

La Fundación para Niños con Insuficiencia Renal (Fundanir) celebró con éxito la cuarta edición de su Bingo Benéfico, consolidando su labor en favor de los niños con enfermedades renales crónicas en el país.

Este 2025, la fundación alcanzó un nuevo hito al completar 28 trasplantes renales pediátricos, 10 de ellos realizados en el presente año.

En un contexto nacional donde el acceso a trasplantes infantiles sigue siendo limitado, estos avances reflejan el impacto de una gestión enfocada en articulación institucional, vocación médica y compromiso social.

Desde 2017, Fundanir ha acompañado a más de 80 niños en tratamiento en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, y ha sido pionera en trasplantes renales pediátricos en Cedimat, gracias a una alianza con el Ochsner Medical Center (EE. UU.) y el respaldo de Macrotech. En 2024, amplió su cobertura al sumar como centro aliado al Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS.

