Jáquez Liranzo: "Una buena práctica no se mide por su novedad, sino por su capacidad de sostenerse en el tiempo"
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, participó este martes en el "Ciclo de Diálogos: Herramientas de Innovación para la Gobernanza Electoral", organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Durante su intervención en la mesa 7: Buenas prácticas en los organismos electorales, Jáquez Liranzo destacó que “una buena práctica no se mide por su novedad, sino por su capacidad de sostenerse en el tiempo y convertirse en un estándar institucional”.
En ese sentido, señaló algunas de las buenas prácticas implementadas por la JCE como ejemplos de institucionalización y sostenibilidad democrática.
Entre ellas mencionó la implementación de las recomendaciones de las misiones de observación electoral; la mesa técnica de partidos políticos; y la formación electoral.
Este ciclo de diálogos tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, análisis e intercambio de experiencias entre organismos electorales, instituciones académicas y organizaciones internacionales, con el fin de fortalecer la gobernanza electoral en América Latina.