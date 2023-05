Pocas veces un corto ha sido tan esperado como "Strange Way of Life", el segundo del director de La ley del deseo tras La voz humana, también rodado en inglés.

En el Teatro Claude Debussy, donde tuvo lugar la proyección oficial, la expectación era grande, la sesión muy concurrida, y Thierry Frémaux, el delegado eneral del Festival, rindió homenaje a los artesanos de la película y quiso destacar también la presencia en la sala de dos personalidades entre muchos otras: Catherine Deneuve y Xavier Dolan.

Pedro Almodóvar hace su regreso a la Croisette, y por todo lo alto. Tras Madres Paralelas, estrenada en 2021, el cineasta español presentará a los participantes de la 76ª edición del Festival de Cannes Strange Way of Life, un western de 31 minutos en formato cortometraje.

El escenario es el siguiente: Silva cabalga por el desierto, tiene la intención de visitar al sheriff Jake. Hace 25 años, trabajaron juntos como sicarios. Silva le visita con el pretexto de encontrar a su amigo de la infancia, pero el motivo de su viaje no es sólo seguir las huellas de su vieja amistad.

Pedro Pascal (quien no estuvo presente) es Silva, un apuesto vaquero mexicano que llega cabalgando a un remoto pueblo del oeste con el resonante nombre de Bitter Creek. Tras atar su caballo y acariciarlo cariñosamente de un modo que podría haber sido ajeno a John Wayne, Silva acude a ver al sheriff, Jake, interpretado por Ethan Hawke.

Video "Strange Way of Life", de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal.



Después de la proyección del miércoles, el director Pedro Almodóvar y Ethan Hawke subieron al escenario para hablar sobre el cortometraje y responder las preguntas de la audiencia.

Almodóvar, que ahora tiene 73 años, es muy conocido por sus películas en español, muchas de las cuales, como "Dolor y gloria", presentan temas y personajes queer.

Almodóvar, que rechazó la oportunidad de dirigir el clásico gay de 2005 "Brokeback Mountain", dijo que su corto se inspiró en una pregunta de esa película: "¿Qué harían dos hombres trabajando en un rancho?".

“Es cierto que la última línea de mi película es la respuesta a una pregunta planteada por Ennis [interpretado por Heath Ledger] en Brokeback Mountain: “¿Qué pueden hacer dos hombres viviendo juntos en un rancho?”, indicó el cineasta durante la conversación después de la proyección. Dejando de lado esa referencia, Strange Way of Life es una película completamente independiente”.

"Es la primera vez en la historia de un western en la que ves a dos hombres haciendo la cama", dijo sobre la escena del "día después" en la película.

“Es una escena muy importante”, agregó, “porque para el personaje de Jake (Hawke), hacer la cama es una forma de borrar lo que pasó la noche anterior, mientras que para Silva (Pascal), es todo lo contrario. A lo largo de la escena, hablan de lo que pasó en la cama”.

También durante la sesión de preguntas y respuestas, Hawke recordó su emoción inicial al ser elegido para el corto, “cuando recibí el guión y la invitación para participar, salí a caminar y pensé que algo que había hecho en mi vida debía haber sido correcto para recibir este correo electrónico. Estaba muy agradecido", reflexionó.

"Muchos westerns contemporáneos sienten que están imitando películas antiguas y tener la oportunidad de trabajar con Almodóvar, todo lo que ha hecho en su vida, tiene una voz original con la cámara, una historia original que contar", continuó, "todas sus historias son tan profundamente humanas".

Cortometraje “Strange Way Of Life”, dirigido por Pedro Almodóver y protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal.

“Todavía es extraño que en 2023, nunca un western haya abordado el deseo entre dos hombres de una manera realmente franca”, señaló el cineasta. Dicho esto, celebro el renacimiento del género provocado por directores como Chloe Zhao (The Rider ), Kelly Reichardt (First Cow) y Jane Campion (The Power of the Dog). En cuanto a Yellowstone declaró: “¡es una serie clásica en el peor sentido de la palabra!”.

Como uno de esos raros cineastas cuya firma es lo suficientemente fuerte como para atraer hacia ellos todo un género cinematográfico, los admiradores del cine de Pedro Almodóvar no se desorientaron en absoluto. Misma atención al detalle, misma forma de plantear situaciones inesperadas, misma melancolía. Strange Way of Life comienza con un primer plano del rostro de un personaje (Manu Ríos) cuya identidad conoceremos más adelante, que canta una evocadora canción en español acompañándose con la guitarra.

Si la tensión erótica entre los dos protagonistas es palpable, el cineasta no ha querido esta vez salpicar su película con escenas sexualmente explícitas.

"A medida que pasa el tiempo, parece que estoy menos interesado en rodar escenas de sexo como lo hice en el pasado, explicó. Quiero mostrar el deseo de otra manera. Aquí quise hacer un western a mi manera, que no parezca anacrónico a los ojos de los espectadores estadounidenses. ¡Después de todo, el género les pertenece a ellos!”

Toda la propuesta de Strange Way of Life es intensamente seductora. Dirigida por uno de los más grandes cineastas de la historia, encabezada por un reparto principal formado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, y con ambos vestidos por Anthony Vaccarello, director artístico de Yves Saint Laurent. En efecto, la prestigiosa casa de moda se embarca en una producción cinematográfica, y éste es su primer cortometraje.

También su título, inspirado en la famosa canción de la cantante portuguesa Amália Rodrigues.

Se ha publicado un primer tráiler de este insólito western, que Pedro Almodóvar describe como su respuesta a Brokeback Mountain, y parece prometedor.