Segunda edición
‘The Wedding Event’ una experiencia integral para el universo nupcial
Boda
- Esta edición, que se realizará del 8 al 10 de mayo en el Hotel Embassy Suites Santo Domingo, será inaugurada con las colecciones de Leonardo Fifth Avenue y Ariel Encarnación. La noche cerrará con la presentación de Jandy Feliz.
La revista Bodas A La Moda presentó los detalles de la segunda edición de ‘The Wedding Event’, una plataforma que reúne a los principales protagonistas de la industria nupcial en un espacio concebido para ins pirar, conectar y proyectar las nuevas tendencias del sector.
Patricia Acosta, editora de la publicación, explicó que la experiencia busca amplificar la visibilidad de los aliados de la industria y fortalecer el ecosistema de negocios alrededor de las bodas.
El sábado 9 la agenda incluye la participación de Manerra. Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de las propuestas de Génesis Ruíz, Manuel Febrillet, Joyce Designs, Starlin de Holma, Mau RD y Giannina Azar. Además de charlas, paneles, masterclass y demostraciones.
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The Wedding Event’ cuenta con el respaldo de las marcas Elizabeth Arden, Light Group, Martiderm, Embassy Suites, Sued Mujer, Leonardos, Casas del XVI, Joyce Designs, Neutrogena y Anyely Payero.