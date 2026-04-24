Voces femeninas en la industria del marketing y la publicidad

Las galardonadas de Leading Women República Dominicana 2026 encarnan una generación de líderes que están elevando los estándares de la industria del marketing, la publicidad y la comunicación en el país. Su trayectoria demuestra que el verdadero impacto no se limita a los resultados, sino que se construye desde el propósito y una visión estratégica capaz de trascender.

El hilo conductor en sus historias es la coherencia. No como concepto aspiracional, sino como práctica diaria.

Para Liza Arzeno, directora de Relaciones Institucionales y de Fundación Altice Dominicana, ese ha sido el valor innegociable de su trayectoria: “La confianza se construye cuando hay coherencia entre lo que dices y lo que haces”, afirma Arzeno, destacando que una reputación sólida no se improvisa, sino que se consolida en el tiempo hasta convertirse en un verdadero escudo en momentos de crisis.

Lara GuerreroCortesía de los organizadores

Desde otra perspectiva, Lara Guerrero, CEO de MG, advierte sobre uno de los errores más frecuentes en el entorno corporativo: “Muchas empresas confunden posicionamiento con visibilidad. Quieren estar en todos lados, pero sin una narrativa sostenible detrás. Y el mercado lo nota”. Su planteamiento pone en evidencia que la comunicación no puede ser reactiva ni superficial. “Es un eje transversal que exige consistencia, propósito y liderazgo activo”, afirma Guerrero.

Más allá de la data

En una industria cada vez más dominada por la tecnología, el desafío no es sólo medir, sino comprender.

Wanda Montero, presidente de Ipsos en República Dominicana, lo plantea con claridad: “Seguimos tomando decisiones de escritorio. Nos falta salir, conversar con la gente, entender lo que realmente pasa en la calle”.

Su llamado es contundente: humanizar la data. “Los números son importantes, pero ninguna cifra sustituye una conversación real”, sostiene, invitando a las marcas a reconectar con la esencia de su consumidor.

Wanda MonteroCortesía de los organizadores

En esa misma línea, Patty Yunén Latour, vicepresidente comercial de Growth Digital, refuerza una idea fundamental en tiempos de automatización. “El marketing no puede perder el foco en la gente. Podemos tener más tecnología, más herramientas, pero al final seguimos conectando con personas”, puntualiza.

Patty Yunén LatourCortesía de los organizadores

El corazón de las marcas

Si la data aporta dirección, la emoción construye vínculo. Para Yubelkis Ramírez, vicepresidente de Mercadeo de Banreservas, el éxito está en entender que las marcas no se construyen sólo desde lo racional: “Primero hay que entrar al corazón. Cuando conectas con las emociones, encuentras las verdaderas respuestas”.

Yubelkis RamírezCortesía de los organizadores

Ese enfoque también se refleja en la visión de Patricia Marcano, directora de Mercadeo de Amadita, quien destaca la importancia de la coherencia y la cercanía.

“Una marca relevante es aquella que entiende a las personas y forma parte de sus momentos importantes”, refiere Marcano.

Ambas coinciden en un punto esencial. Las marcas que perduran son aquellas que logran trascender lo funcional para convertirse en parte de la vida de la gente.

Patricia MarcanoCortesía de los organizadores

mujeres que están redefiniendo la manera en que se construyen las marcas

Leading Women es una plataforma que busca visibilizar historias que inspiran y abren camino a nuevas generaciones. República Dominicana ha demostrado contar con un talento femenino extraordinario, con líderes que están generando un impacto real en sus organizaciones y en la industria. Y, más allá del reconocimiento, la jornada permitió escuchar las ideas, convicciones y visiones de quienes hoy marcan el rumbo del sector.

En un entorno altamente competitivo, el liderazgo femenino aporta una dimensión que trasciende los resultados. Gina Jiménez, directora regional de Mercadeo y Experiencia del Cliente en IMCA, lo resume desde su experiencia: “Cuando lideras con humildad, comunicación y ejemplo, los resultados llegan. No se trata de género, se trata de cómo haces el trabajo”.

Gina JiménezCortesía de los organizadores

Pamela Pitizia, COO de Meaningful Group, resalta el valor de la sensibilidad en los procesos creativos: “Creo que la mujer aporta una forma distinta de liderar, con una sensibilidad que enriquece el resultado”, plantea.

Pamela PitiziaCortesía de los organizadores

Ese enfoque humano también está presente en la visión de Nathalia Martínez, de Unilever, quien entiende la consistencia como un reflejo de los valores personales: “Las marcas cambian, evolucionan, pero lo importante es escuchar al consumidor y avanzar con él”.

Nathalia MartínezCortesía de los organizadores

Una mirada global con raíces firmes

El liderazgo femenino dominicano también impacta en escenarios internacionales. Chiara Pennacchio, directora global de marketing de Ron Barceló, aporta una visión construida desde múltiples culturas: “Las oportunidades no siempre llegan cuando estás lista, pero hay que decir que sí. Lo importante es avanzar, incluso con dudas”. Su enfoque se basa en mantener claro el propósito de la marca, incluso en contextos globales: “Puedes adaptarte a cada mercado, pero nunca perder el norte de lo que te hace diferente”, enfatiza.

Chiara PennacchioCortesía de los organizadores

El cambio es constante, pero la identidad no debería serlo. Para Aurora Viñas, fundadora de Sax Sax Marketing, emprender ha sido un proceso de autodescubrimiento: “Emprender te enseña resiliencia, empatía y a escuchar más. Te conecta con un propósito más profundo”.

Para Aurora ViñasCortesía de los organizadores

Desde la experiencia publicitaria, Belkis de la Cruz, de Pagés BBDO, destaca la importancia de la efectividad: “Una campaña efectiva es la que combina data, conocimiento del consumidor y resultados reales en el negocio”.

Belkis de la CruzCortesía de los organizadores

Comunicar en entornos complejos

En industrias altamente reguladas, la comunicación adquiere un peso aún mayor. Lidia Castro, de The Coca-Cola Company, lo define como un eje fundamental: “La comunicación no solo transmite, también permite vivir el propósito y conectar con las comunidades”. Su visión refuerza una idea clave: comunicar no es sólo informar, es construir confianza y generar impacto sostenible.

Lidia CastroCortesía de los organizadores

Más allá de los cargos, las métricas o los reconocimientos, estas 13 mujeres demuestran el resultado de un liderazgo que escucha, que cuestiona, que construye y que entiende que el verdadero impacto está en la huella que se deja en las personas, en las organizaciones y en la industria.