Banco Caribe con nueva sucursal en la zona Este

Como parte de su estrategia de expansión y evolución institucional, ejecutivos del Banco Caribe inauguraron su nueva sucursal en Plaza Cuadra, Santo Domingo Este, un espacio diseñado bajo una visión centrada en las personas, orientado a ofrecer una experiencia más cercana, ágil y enfocada en el bienestar de sus clientes.

Al referirse a esta apertura, Edgar del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, expresó: “En Banco Caribe seguimos evolucionando para estar cada vez más cerca de nuestros clientes, no solo ampliando nuestra presencia, sino también transformando la forma en que nos relacionamos con ellos. Esta nueva sucursal refleja nuestro compromiso de ofrecer una experiencia que combine eficiencia, cercanía y valor en cada interacción.”

La nueva sucursal ha sido concebida para brindar una experiencia integral, incorporando áreas de autoservicio, espacios cómodos para atención personalizada y entornos que facilitan una interacción más eficiente y humana. Esta propuesta responde a las nuevas dinámicas del servicio financiero, donde la accesibilidad, la agilidad y la experiencia del cliente juegan un rol clave.

La apertura forma parte del proceso de transformación de Banco Caribe hacia un modelo de banca más cercano, innovador y centrado en el cliente, alineado con las tendencias globales del sector y con su compromiso de generar valor sostenible.

Ubicada en una zona estratégica de Santo Domingo Este, la sucursal busca contribuir activamente al desarrollo de la comunidad, apoyando tanto a residentes como a comercios locales mediante el acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.