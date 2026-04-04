Axel Park presenta sus servicios para fortalecer su infraestructura logística

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura logística y responder a las crecientes demandas del mercado, Axel Park inició el desarrollo de un moderno centro de naves logísticas e industriales, ubicado en Santo Domingo Este, el cual optimizará el almacenamiento, manejo y distribución de mercancías a nivel nacional.

Juan Esteban Vásquez, gerente y socio de Axel Park, al saludar a los presentes, dijo que Axel Park SDE es una infraestructura clave para el desarrollo del comercio, ya que facilita la reducción de tiempos de entrega, mejora la eficiencia operativa de las empresas y fortalece la cadena de suministro. “Aquí, en República Dominicana, este tipo de iniciativas se posiciona como un pilar fundamental para impulsar la competitividad y la conectividad tanto a nivel local como internacional”.

Afirmó que la elección de Santo Domingo Este para instalar Axel Park responde a su ubicación estratégica, dada la cercanía con los principales puerto y aeropuerto del país, así como la inmediata conexión con las principales arterias viales que integran la República Dominicana. Esta ubicación permitirá también facilitar los servicios logísticos y acercarlos a nuevas zonas de desarrollo.

“La visión detrás de este proyecto es promover una nueva generación de espacios logísticos modernos, adaptados a las exigencias actuales del mercado. Con esta iniciativa, Axel Park continúa su proceso de expansión, tras su presencia en Punta Cana, y se consolida como un aliado estratégico para empresas que requieren infraestructura de alto nivel para optimizar sus operaciones”, afirmó Eduardo Toro, socio y constructor del proyecto.

Axel Park SDE se diferencia en el mercado por su enfoque integral, que combina ubicación estratégica, diseño moderno, flexibilidad operativa y una visión orientada al crecimiento empresarial, respaldada por su experiencia en el desarrollo de espacios logísticos.

Por su ubicación geográfica, beneficiará a los habitantes del 80% de las ciudades más importantes del país, entre ellas, San Pedro de Macorís, La Vega, Las Terrenas, Higüey / Punta Cana, San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros.

Claudia Giraldi, Andrea Yrasquin, Vanessa Espaillat y Saskia Abreu.Cortesía de los organizadores

José Fernando Pinto, Liliana Hurtado y Robert de la Cruz.Cortesía de los organizadores

Mario Almonte y Gabriela Rangel.Cortesía de los organizadores

Marlene Núñez y Bernarda Rojas.Cortesía de los organizadores