Maestría y legado
Brugal 1888 se une a Fernando y Mónica Varela
Exclusivo
- A través de una colección de botellas intervenidas a mano, el proyecto explora la relación entre tradición, artesanía y cultura dominicana.
Brugal 1888 presentó una colaboración artística junto a los creadores dominicanos Fernando y Mónica Varela, padre e hija, en la que el ron y el arte convergen como expresiones de legado generacional, maestría e identidad. “En Casa Brugal creemos firmemente que la excelencia no es un destino, sino una práctica constante.
Desde hace más de 135 años, cinco generaciones de maestros roneros han dedicado su vida a perfeccionar un oficio que exige rigor, paciencia y una obsesión genuina por cada detalle”, expresó Augusto Ramírez, presidente ejecutivo de Casa Brugal.
La colaboración toma como eje el valor del tiempo como constructor de excelencia, así como una identidad profundamente arraigada en la cultura dominicana.