Brugal 1888 se une a Fernando y Mónica Varela

Brugal 1888 presentó una colaboración artística junto a los creadores dominicanos Fernando y Mónica Varela, padre e hija, en la que el ron y el arte convergen como expresiones de legado generacional, maestría e identidad. “En Casa Brugal creemos firmemente que la excelencia no es un destino, sino una práctica constante.

Desde hace más de 135 años, cinco generaciones de maestros roneros han dedicado su vida a perfeccionar un oficio que exige rigor, paciencia y una obsesión genuina por cada detalle”, expresó Augusto Ramírez, presidente ejecutivo de Casa Brugal.

La colaboración toma como eje el valor del tiempo como constructor de excelencia, así como una identidad profundamente arraigada en la cultura dominicana.

Rosi Bonarelli y Giuseppe (Pepino) Bonarelli..Víctor Ramírez/ LD

Yudelka Checo, Hugo Sluimer y Wendy AlmonteVíctor Ramírez/ LD

Salvatore Bonarelli, Wanda González y Carlos Graveley.Víctor Ramírez/ LD

Helen Blandino y Sofia Zanabria.Víctor Ramírez/ LD

Wendy y Octavio Cruz.Víctor Ramírez/ LD

Carmen Abott y Enilda Campusano.Víctor Ramírez/ LD

Luis Concepción y Susana de Concepción.Víctor Ramírez/ LD

Mario Pujols y Richard Arostegui.Víctor Ramírez/ LD