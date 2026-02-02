Oferta Inmobiliaria RD estrena sucursal en Santo Domingo Este

Con miras a estar más cerca de sus clientes, ejecutivos de Oferta Inmobiliaria RD inauguraron su tercera sucursal, ubicada en Santo Domingo Este, como apertura que coincidió con el festejo del séptimo aniversario de la firma.

Con esta nueva locación, la empresa consolida su expansión territorial y reafirma su apuesta por un modelo de asesoría inmobiliaria más profesional y capacitado basado en estudios de las diferentes zonas del país, además de representar una inversión estratégica enfocada en tres ejes fundamentales que son infraestructura, tecnología comercial y experiencia del cliente.

"Otro propósito de la compañía es sostener el crecimiento de la empresa, elevar el estándar de servicio de la marca y fortalecer la atención tanto al cliente local como al inversionista dominicano y extranjero", expresó Gisselle Ventura, CEO de Oferta Inmobiliaria RD.

Jael Ventura, cofundador de la empresa, dijo que la elección de Santo Domingo Este responde a criterios claros de demanda, crecimiento y oportunidad.