Voluntariado Banreservas
El Concurso de Pintura Infantil Nidia Serra
Arte
- Según la categoría, los premios incluyeron computadoras portátiles, premios en efectivo y diplomas.
El Voluntariado Banreservas, celebró la 56. ª edición, del Concurso de Pintura Infantil Nidia Serra, con el lema “Tradición dominicana desde los ojos de nuestros niños”. La iniciativa promueve la creatividad y el talento artístico de niños y niñas de entre 6 y 14 años.
En el Gran Salón del Club Banreservas, Carmen Alicia Quijano, presidenta del Voluntariado Banreservas, exhortó a los ganadores a continuar desarrollando su talento artístico y a creer siempre en sus capacidades.
“El fin de la pintura, cuando se trata de niños, es principalmente expresar ideas, emociones y sueños, desarrollar la creatividad, la imaginación, comunicar lo que sienten, cómo ven el mundo, fortaleciendo la confianza en sí mismos. Sigan pintando, creando y soñando”, expresó Quijano de Aguilera.