Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Voluntariado Banreservas

El Concurso de Pintura Infantil Nidia Serra

Arte

  • Según la categoría, los premios incluyeron computadoras portátiles, premios en efectivo y diplomas.
Ganadores de la 56. ª edición del Concurso de Pintura Infantil Nidia Serra, junto a Nancy de Menicucci, directora de la escuela de pintura.

Ganadores de la 56. ª edición del Concurso de Pintura Infantil Nidia Serra, junto a Nancy de Menicucci, directora de la escuela de pintura.Victor Ramirez/LD

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo,RD.

El Voluntariado Banreservas, celebró la 56. ª edición, del Concurso de Pintura Infantil Nidia Serra, con el lema “Tradición dominicana desde los ojos de nuestros niños”. La iniciativa promueve la creatividad y el talento artístico de niños y niñas de entre 6 y 14 años.

En el Gran Salón del Club Banreservas, Carmen Alicia Quijano, presidenta del Voluntariado Banreservas, exhortó a los ganadores a continuar desarrollando su talento artístico y a creer siempre en sus capacidades.

“El fin de la pintura, cuando se trata de niños, es principalmente expresar ideas, emociones y sueños, desarrollar la creatividad, la imaginación, comunicar lo que sienten, cómo ven el mundo, fortaleciendo la confianza en sí mismos. Sigan pintando, creando y soñando”, expresó Quijano de Aguilera.

Nancy de Menicucci, Carmen Alicia Quijano, Marianella Sallent y María Teresa Quijano.

Nancy de Menicucci, Carmen Alicia Quijano, Marianella Sallent y María Teresa Quijano.Victor Ramirez/LD

Linda Valette y Manuel Hazoury.

Linda Valette y Manuel Hazoury.Victor Ramirez/LD

Kelvin Simé, Jimena Simé de Jesús y Jenny de Jesús.

Kelvin Simé, Jimena Simé de Jesús y Jenny de Jesús.Victor Ramirez/LD

Estrella Marie Plácido.

Estrella Marie Plácido.Victor Ramirez/LD

Milena Peralta, Celia Lavandier, Eduardo Peralta y Farah Peralta.

Milena Peralta, Celia Lavandier, Eduardo Peralta y Farah Peralta.Glauco Moquete/LD

Judit Hanna, Emma Franceschini y Raúl Franceschi.

Judit Hanna, Emma Franceschini y Raúl Franceschi.Victor Ramirez/LD

Lina Hernández, Irving Alberti (Bebo) y Caroll Mueses.

Lina Hernández, Irving Alberti (Bebo) y Caroll Mueses.Victor Ramirez/LD

Tags relacionados