El Concurso de Pintura Infantil Nidia Serra

El Voluntariado Banreservas, celebró la 56. ª edición, del Concurso de Pintura Infantil Nidia Serra, con el lema “Tradición dominicana desde los ojos de nuestros niños”. La iniciativa promueve la creatividad y el talento artístico de niños y niñas de entre 6 y 14 años.

En el Gran Salón del Club Banreservas, Carmen Alicia Quijano, presidenta del Voluntariado Banreservas, exhortó a los ganadores a continuar desarrollando su talento artístico y a creer siempre en sus capacidades.

“El fin de la pintura, cuando se trata de niños, es principalmente expresar ideas, emociones y sueños, desarrollar la creatividad, la imaginación, comunicar lo que sienten, cómo ven el mundo, fortaleciendo la confianza en sí mismos. Sigan pintando, creando y soñando”, expresó Quijano de Aguilera.

Nancy de Menicucci, Carmen Alicia Quijano, Marianella Sallent y María Teresa Quijano.Victor Ramirez/LD

Linda Valette y Manuel Hazoury.Victor Ramirez/LD

Kelvin Simé, Jimena Simé de Jesús y Jenny de Jesús.Victor Ramirez/LD

Estrella Marie Plácido.Victor Ramirez/LD

Milena Peralta, Celia Lavandier, Eduardo Peralta y Farah Peralta.Glauco Moquete/LD

Judit Hanna, Emma Franceschini y Raúl Franceschi.Victor Ramirez/LD