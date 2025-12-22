Marquesa inaugura su nuevo hogar creativo

Marquesa: Interior Design & Curated Pieces, inauguró su nuevo hogar creativo dentro de la tienda Residenza, concebido como un espacio para inspirar, diseñar y transformar ambientes desde una visión de belleza, armonía y propósito.

Bajo la dirección de la diseñadora de interiores Judith Santos, la firma presentó este estudio renovado que integra proyectos de diseño interior con una selección curada de piezas decorativas y complementos especialmente elegidos para “vivir bonito”, consolidando así el inicio de una nueva etapa en su propuesta estética y creativa.

Como parte de la agenda, Marquesa compartió la jornada con la casa de moda Isla and White, que dio a conocer en exclusiva su colección Resort 2026, creando una experiencia que fusionó interiorismo, estilo de vida y creatividad en un mismo escenario.

Con esta apertura, la marca reafirma su compromiso con el diseño consciente y la creación de espacios que cuentan historias.

.Nellie Marrero, Esther Besonias y Anelym Guerrero.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES