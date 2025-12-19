Ritmo Platinum
Un homenaje al legado de la soprano María Callas
Publicación
- Los invitados disfrutaron de la magistral interpretación de la soprano dominicana Nathalie Peña Comas.
La revista Ritmo Platinum, de Editora Listín Diario, organizó un exclusivo encuentro para presentar su edición especial dedicada a enaltecer la vida y legado de la soprano María Callas, considerada una de las figuras más influyentes de la historia de la ópera. Los invitados se dieron cita en el showroom de Autozama.
Allí, Rosanna Rivera, directora de Revistas y Comunicaciones, resaltó el compromiso de Ritmo Platinum de apoyar la cultura en todas sus vertientes, y honrar a las grandes figuras que han marcado la historia del arte universal.
Margarita Miranda de Mitrov, presidente de la Fundación Sinfonía, ofreció una intervención inspiradora en la que profundizó en la disciplina y el impacto artístico de la “divina”, contextualizando su legado y su influencia permanente en el mundo lírico.
María Callas: la voz que transformó la ópera
Esta edición de Ritmo Platinum, bajo la curaduría editorial de María Amelia Cerón, propone una lectura profunda y sensible enfocada en el legado humano, teatral y espiritual que define a la soprano María Callas.
Al referirse a su semblanza, Margarita Miranda de Mitrov, expresó: “Más que perfección sonora, su herencia es una ética artística: cantar para revelar, no para agradar; exponerse en escena con valentía y conciencia estética; convertir la belleza en un lenguaje que ordena el caos. Así, Callas permanece viva no solo en las grabaciones, sino en la forma en que entendemos hoy la ópera, la interpretación y la entrega absoluta al arte”.
Las marcas Lanco Dominicana, Santerra y Autozama Mercedes-Benz, fueron aliadas estratégicas del encuentro.