Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana celebra su 73 años

El Cuerpo Consular Acreditado en la República Dominicana celebró el Día del Cuerpo Consular y el 73 aniversario de su fundación con una ofrenda floral en el Altar de la Patria y un cóctel que reunió a amigos y diplomáticos para celebrar tan importante fecha.

Ambos actos fueron presididos por la decana del Cuerpo Consular, Rayza Rodríguez de Cruz, quien estuvo acompañada por los demás directivos y miembros de la organización.

Homenaje a los Padres de la Patria

La jornada inició con la tradicional ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde la decana rindió tributo a los forjadores de la República Dominicana, junto a una comitiva de la entidad y resaltó la importancia de la misión consular en el marco de la cooperación internacional.

"En ocasión del 73.º aniversario del Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana, comparezco hoy en mi calidad de decana, con el honor de transmitir un saludo conjunto de Estados representados en la entidad y sus autoridades, dada su condición de Estado acreditante."

Dijo que la presencia de los cónsules en ese solemne escenario es testimonio del aprecio que la comunidad internacional alberga por patria dominicana, en el marco de la cooperación entre naciones y el respeto a la soberanía de cada Estado.

Al recordar el valor histórico de la institución dijo "Hoy, al conmemorar el Día de nuestro Cuerpo, es fundamental recordar y resaltar el papel trascendental que jugaron Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella en el proceso independentista de la República Dominicana. Su visión y sacrificio son la base de la soberanía que hoy disfrutamos".

Explicó que la misión del Cuerpo Consular se fundamenta en la cooperación internacional, la protección consular y la defensa de condiciones adecuadas para el ejercicio de” nuestras funciones."

Rodríguez De Cruz agradeció profundamente a sus colegas cónsules por, altruistamente, dedicar tiempo y esfuerzo a cada uno de los procesos que llevan a cabo. “La diplomacia consular es un servicio discreto pero esencial.

Antecedentes del Cuerpo Consular Acreditado en RD

La institución fue fundada oficialmente el 9 de diciembre de 1952, en reconocimiento a su contribución, en marzo del año 2002, el Poder Ejecutivo de la República Dominicana designó el 4 de diciembre de cada año como el Día del Cuerpo Consular.