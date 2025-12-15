Psicóloga clínica publica el libro “El placer de dar”

La psicóloga clínica, experta en seguridad hotelera y conferencista Dilcia Guzmán puso en circulación su segundo libro El placer de dar, a través del cual ofrece claves para una vida plena a través de la generosidad y la empatía,

La obra de 120 páginas invita a la reflexión profunda sobre el valor humano de servir, compartir y conectar con los demás como vía para alcanzar el bienestar personal y social.

El material compuesto por ocho capítulos, propone un recorrido introspectivo y práctico que aborda la generosidad y la empatía no solo como virtudes morales, sino como herramientas esenciales para una vida con propósito.

A lo largo de sus páginas, la autora reflexiona sobre la satisfacción que se experimenta al extender la bondad hacia otros y cómo ese acto transforma tanto al que da como al que recibe.

“Es un camino que debemos recorrer para vivir en plenitud, para sentirnos realizados”, plantea Guzmán, quien explica que el objetivo central de la publicación es reconectar con valores esenciales aprendidos desde la infancia: la solidaridad, el sentido de comunidad y la idea de que la felicidad no es completa mientras quienes nos rodean atraviesan dificultades.