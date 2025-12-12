Ricoh Latam con nuevas oficinas en Santo Domingo

Ricoh Latam proveedor líder en servicios tecnológicos para los lugares de trabajo y con más de 89 años de innovación global, marca un nuevo hito en República Dominicana con la apertura de sus nuevas oficinas en la capital.

Este espacio, de casi 1,000 metros cuadrados, no sólo redefine el concepto de oficina, sino que ofrece una experiencia inmersiva que anticipa cómo serán los entornos laborales del futuro, una visión que ya es una realidad en Latinoamérica y sobre la que se enmarca el portafolio de Ricoh.

Un ecosistema que transforma negocios

Desde sus inicios, la empresa ha tenido claro que la tecnología solo cobra sentido cuando potencia a las personas. Por eso, sus nuevas oficinas forman parte de una red de más de 7 espacios renovados en diferentes países de la región– son mucho más que lugares de trabajo: son ambientes en donde convergen productividad, conectividad e inteligencia.

Las nuevas oficinas abren sus puertas con la intención de que tanto sus 80 colaboradores como sus clientes puedan experimentar el ecosistema de la propuesta de valor de Ricoh.

Queremos que cada persona se sienta empoderada para transformar su manera de trabajar usando la tecnología, y para eso, deben estar en espacios que faciliten el aprendizaje, adopción, implementación de la tecnología. Estas oficinas son la materialización de eso: un espacio inteligente en donde las personas se sienten cómodas siendo habilitadoras de la transformación”. dice Ismael Castillo, Country Manager de Ricoh Dominicana.