El torneo benéfico Cap Cana Golf Cup

Cap Cana, ciudad destino, celebró su acostumbrado torneo de golf benéfico, donde invita a importantes figuras empresariales, sociales, deportistas y filántropos a aunar esfuerzos por una misma causa: apoyar la labor asumida por la Fundación Forjando un Futuro, en beneficio de niños y niñas de la región Este.

Lissette Hazoury, co-fundadora de la organización sin fines de lucro, indicó que, durante el 2024, el 75% del presupuesto provino del torneo de golf, lo que les ayudó a impactar la vida de más de 200 niños de comunidades vulnerables.

Renato Bonarelli, Gianluca Bonarelli y Giancarlo Bonarelli.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Efren García-Estrada, Antonio Valdés, Carlos Alfaro, Ricardo Hazoury, Carlos Cobiella y Andrés PiñeiroCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Cristino Pappaterra y Carlos MedranoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Richard Stefan Caamaño y Mariano Sanz.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES