El torneo benéfico Cap Cana Golf Cup
Cap Cana, ciudad destino, celebró su acostumbrado torneo de golf benéfico, donde invita a importantes figuras empresariales, sociales, deportistas y filántropos a aunar esfuerzos por una misma causa: apoyar la labor asumida por la Fundación Forjando un Futuro, en beneficio de niños y niñas de la región Este.
Lissette Hazoury, co-fundadora de la organización sin fines de lucro, indicó que, durante el 2024, el 75% del presupuesto provino del torneo de golf, lo que les ayudó a impactar la vida de más de 200 niños de comunidades vulnerables.