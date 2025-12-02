Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Aderes celebra la séptima edición de Tapas Night

Gastronomía

  • El evento está diseñado para resaltar la creatividad, el talento y la evolución constante de la gastronomía localen formato de tapas, acompañado de coctelería, como también maridajes
Aguie Lendor, Juan Bancalari, Giancarlo Bonarelli y Lissette Olivares.

Listín DiarioSanto Domingo,RD.

La Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), en colaboración con la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), presentó la séptima edición de la actividad ‘Tapas Night’,  encuentro que celebra la creatividad, el talento y la pasión de la gastronomía dominicana.

Tapas Night 2025 reunió a los principales restaurantes se la zona, dentro de los que figuran  Ándale, Buche Perico, Casa Brava, Casa Luca, Giulia, Larimar, Peperoni, Piano, Santino, Samurai, Vuelve a la Vida y Nocciola, los cuales presentaron sus propuestas culinarias incorporando ingredientes que resaltaron la identidad dominicana, en apoyo al Plan Nacional de Turismo Gastronómico Sostenible, impulsado por el sector público-privado. 

Giancarlo Bonarelli, presidente de la entidad organizadora manifestó su gratitud por el apoyo y la presencia de los apasionados de la buena cocina quienes tuvieron la oportunidad de compartir juntos en una noche que reúne destacados restaurantes nacionales presentando innovadoras creaciones en formato de tapas, acompañado de coctelería de autor y maridaje que elevan el sector culinario de Santo Domingo.

Gilbert Suero, Lea Contreras, Rosalia Muñoz y Nicole Cedeño.

Francesco Fino y Leymi Lora.

Alejandro Abreu, Claritza Paulino y Luis de la Nuez.

