Banco Promerica celebra 25 años con exposición

Francisco Ortiz Guardián, Alejandro Fernández W., Carlos Julio Camilo y Francisco Martíne

Listín DiarioSANTO DOMINGO

En una velada que combinó arte, historia y reflexión, Banco Promerica República Dominicana celebró su 25 aniversario con la exposición “Los Caprichos de Goya” y “Los Caprichos de Goya intervenidos por Dalí”, de la Colección Ortiz Gurdián, en el Centro Cultural Amaya.

La muestra reúne dos visiones maestras que dialogan a través del tiempo sobre la condición humana, la crítica social y la imaginación, reafirmando el compromiso de Banco Promerica en pro del arte y la cultura.

Francisco Martínez, Rafael Camilo, Julio Cross, Alejandro Fernández W, Alberto Atallah, Carlos Julio Camilo, Haivanjoe NG Cortiñas y Francisco Ortiz Gurdián.

