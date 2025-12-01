Banco Promerica celebra 25 años con exposición

En una velada que combinó arte, historia y reflexión, Banco Promerica República Dominicana celebró su 25 aniversario con la exposición “Los Caprichos de Goya” y “Los Caprichos de Goya intervenidos por Dalí”, de la Colección Ortiz Gurdián, en el Centro Cultural Amaya.

La muestra reúne dos visiones maestras que dialogan a través del tiempo sobre la condición humana, la crítica social y la imaginación, reafirmando el compromiso de Banco Promerica en pro del arte y la cultura.