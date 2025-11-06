Expansión
La nueva sucursal de la Cooperativa Mamoncito
Mao
- En el encuentro, las autoridades de la cooperativa expresaron su agradecimiento a los socios fundadores, colaboradores y miembros de la comunidad por acompañar este crecimiento.
En un acto cargado de emoción y sentido de progreso, ejecutivos de la Cooperativa Mamoncito abrieron las puertas de una sucursal en Valverde (Mao), reafirmando su compromiso con el desarrollo económico, social y comunitario de la región noroeste.
Durante los años, la cooperativa ha sido pilar fundamental del desarrollo local, impulsando a empresarios, comerciantes y familias a través de productos financieros accesibles, programas de educación cooperativa y acciones de responsabilidad social que contribuyen al bienestar colectivo.
Las nuevas y modernas instalaciones representan una nueva etapa de expansión y fortalecimiento institucional, diseñadas para ofrecer un espacio más cómodo, funcional y acorde con las necesidades de sus socios, garantizando un servicio ágil, humano y de calidad.