La nueva sucursal de la Cooperativa Mamoncito

Mao

  • En el encuentro, las autoridades de la cooperativa expresaron su agradecimiento a los socios fundadores, colaboradores y miembros de la comunidad por acompañar este crecimiento.
Julio Valerio, Freddy Rodríguez, Fiordaliza Estévez y Aldredo Dorrejo.Cortesia de los anfitriones.

En un acto cargado de emoción y sentido de progreso, ejecutivos de la Cooperativa Mamoncito abrieron las puertas de una sucursal en Valverde (Mao), reafirmando su compromiso con el desarrollo económico, social y comunitario de la región noroeste.

Durante los años, la cooperativa ha sido pilar fundamental del desarrollo local, impulsando a empresarios, comerciantes y familias a través de productos financieros accesibles, programas de educación cooperativa y acciones de responsabilidad social que contribuyen al bienestar colectivo.

Las nuevas y modernas instalaciones representan una nueva etapa de expansión y fortalecimiento institucional, diseñadas para ofrecer un espacio más cómodo, funcional y acorde con las necesidades de sus socios, garantizando un servicio ágil, humano y de calidad. 

