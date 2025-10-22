BHD realiza encuentro en Santiago con clientes y consejeros

Ejecutivos del Centro Financiero BHD y el Banco BHD organizaron un cóctel con clientes de la entidad financiera y miembros de sus consejos de administración para dar informar sobre la donación de RD$ 100 millones para el equipamiento y preservación del Ateneo Amantes de la Luz, de Santiago, uno de los emblemas históricos de la ciudad con 151 años de fundación.

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero y Steven Puig, presidente del Banco encabezaron el acto junto a la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

La donación fue recibida por Carlos Manuel Estrella, presidente del Ateneo Amantes de la Luz, y Darío Fernández Morales, vicepresidente.

“Este encuentro lo hemos preparado con la alegría que siempre sentimos al regresar a Santiago, cuidad de varios de nuestros fundadores. En esta ocasión, para hablar sobre un tema medular y estratégico, que ha sido fundamental para la ejecución de los resultados financieros que siempre les presentamos: este tema es la cultura”, afirmó Molina Achécar.

Recordó además, que las empresas más exitosas se caracterizan hoy en día por tener una cultura alineada con una filosofía de gestión que permita la creación de valor para los clientes y por ende para la sociedad.

Destacó que por primera vez en la historia del BHD los consejos de administración del Centro y del Banco se trasladan a Santiago a sesionar, donde también agotaron una agenda de actividades que incluyó visitas al Monumento a los Héroes de la Restauración y a las colecciones permanentes y temporales del Centro Cultural Eduardo León Jimenes.

El evento concluyó con un encuentro en el Patio Caribeño del Centro León, donde brindaron por los logros alcanzados, mientras disfrutaban de un ambiente armonizado por la Orquesta Metropolitana de Santiago en formato quinteto, dirigida por Dania Cantizano.

Luis Molina Achécar con miembros del AteneoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

María Belisa Ramírez y María Luisa AsilisCORTESíA DE LOS ANFITRIONES