Cómo disfrutar de un resort de lujo con distinción

Los resorts de lujo no son solo espacios de alojamiento y entretenimiento; son escenarios donde la interacción social y la convivencia marcan la diferencia.

Cada gesto, desde la manera de vestir hasta la forma de dirigirse al personal, contribuye a que la estancia sea más placentera y estilizada. La etiqueta en estos espacios refleja no solo tú estilo personal, sino también tu respeto por los demás y tu capacidad de adaptarte a contextos diversos. Practicarla es un arte que combina cortesía, discreción y sentido práctico, transformando una simple visita en una experiencia integral.

Recordemos que el verdadero lujo no es la infraestructura o el paisaje, sino la gracia, la consideración y el buen gusto para disfrutar cada momento.

La vestimenta es la primera señal de estilo y buen gusto en un resort. Piscinas y áreas comunes: trajes de baño apropiados, pareos o túnicas ligeras, acompañados de sandalias y sombrero. Evita transitar por el lobby únicamente en bikini o bañador.

Restaurantes y cenas formales: muchos resorts aplican códigos de “casual elegante” o “formal”. Los hombres pueden usar pantalones largos y camisas con cuello; las mujeres, vestidos, faldas o pantalones de vestir.

Actividades deportivas: ropa cómoda y específica para cada deporte, respetando siempre las normas del club o resort.

El personal del resort está para garantizar comodidad y seguridad. Mostrar respeto y gratitud es esencial: dirígete con amabilidad y un lenguaje adecuado, evita levantar la voz o exigir servicios de manera brusca, agradece cada atención y respeta las costumbres locales respecto a propinas.

Compartir espacios requiere consideración y discreción: respeta los horarios de silencio, sobre todo en áreas de descanso, piscinas o spa, evita conductas ruidosas o invasivas, como música alta o correr por los pasillos, mantén la moderación en espacios públicos y durante actividades grupales.

Etiqueta en bufés y restaurantes

Comer en un resort de lujo también tiene su protocolo y buenas prácticas:

Usa utensilios limpios y nunca reutilices los que ya tocaste la comida.

Sirve porciones moderadas y evita desperdiciar alimentos.

No converses sobre los alimentos mientras estás en la línea de espera para servirte.

Espera tu turno y mantén una distancia respetuosa de otros huéspedes. Si hay estaciones de cocina en vivo, sigue las indicaciones del chef y el personal.

En un restaurante a la carta:

Espera a que todos estén servidos antes de empezar a comer.

Mantén una conversación agradable y moderada en volumen. Usa los cubiertos de fuera hacia dentro según el número de platos. Si solicitas modificaciones en un plato, hazlo con cortesía y respeto.

Eventos especiales

Muchos resorts organizan cenas de gala, shows, actividades culturales, eventos sociales o corporativos:

Llega a tiempo y confirma tu asistencia si es requerido.

Mantén conversaciones respetuosas, evitando temas polémicos.

Viste acorde al código indicado y participa con buena disposición.